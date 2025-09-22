Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

На місці події працюють оперативні служби. Вживають усіх необхідних заходів щодо ліквідації наслідків.

https://glavred.net/war/kievshchina-byla-pod-udarom-bpla-pozhary-v-chetyreh-rayonah-est-ranenyy-10700117.html Посилання скопійоване

Після атаки дронів наслідки фіксуються у чотирьох районах Київщини / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Коротко:

Уночі 22 вересня Київська область зазнала атаки дронів-камікадзе

Наслідки зафіксовано в чотирьох районах

Постраждав чоловік 1993 року народження - він отримав осколкове поранення плеча

У ніч на 22 вересня Київщина була під ударом БПЛА. Армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в чотирьох районах.

Як повідомили в Київській ОВА, у Бориспільському районі внаслідок атаки сталося загоряння триповерхового житлового будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

відео дня

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Уся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує", - уточнив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки.

У Фастівському районі загорівся приватний будинок.

В Обухівському районі внаслідок уламки збитого дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

"На місці події працюють оперативні служби. Вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", - додали в ОВА.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київщини.

У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці — пожежа в приватному будинку.

У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському — пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, з вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія направила на місто щонайменше п'ять авіабомб.

Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль.

Станом на 06:39 відомо, що в Запоріжжі внаслідок атаки РФ двоє людей загинули, двоє - поранені.

Один із поранених у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред