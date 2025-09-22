Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

Коротко:
У ніч на 22 вересня Київщина була під ударом БПЛА. Армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в чотирьох районах.
Як повідомили в Київській ОВА, у Бориспільському районі внаслідок атаки сталося загоряння триповерхового житлового будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Уся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує", - уточнив голова Київської ОВА Микола Калашник.
У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки.
У Фастівському районі загорівся приватний будинок.
В Обухівському районі внаслідок уламки збитого дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок.
"На місці події працюють оперативні служби. Вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", - додали в ОВА.
Оновлено. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київщини.
У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці — пожежа в приватному будинку.
У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському — пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.
На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.
Як писав Главред, з вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія направила на місто щонайменше п'ять авіабомб.
Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль.
Станом на 06:39 відомо, що в Запоріжжі внаслідок атаки РФ двоє людей загинули, двоє - поранені.
Один із поранених у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.
Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.
