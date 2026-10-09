РФ почала запускати по Києву модернізовані 'Шахеди': 'Флеш' попередив про загрозу

Росія збільшила кількість елементів в антенах "Шахедів" удвічі, ускладнивши завдання для українського РЕБ.

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Модернізація російських "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Коротко:

У "Шахедах" виявляють антени на 32 елементи замість 16

CRPA-антени можуть придушувати сигнали перешкод від українських засобів РЕБ

Для протидії дронам Україні може знадобитися вдвічі більше точок РЕБ

У російських "Шахедах", які атакують Київ, виявляють нові захищені антени супутникової навігації на 32 елементи. Раніше противник використовував антени на 16 елементів.

Через це Україні може бути складніше протидіяти наведенню російських дронів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов.

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"Ми продовжуємо виявляти у "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. До цього противник використовував антени з 16 елементами", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "Шахед" може знаходити ціль двома способами: за допомогою оператора, який керує ним через Mesh-модем, або за сигналами супутникової навігації, зокрема GPS.

"Щоб боротися з наведенням по GPS "Шахедів", ми створюємо перешкоди на частотах супутникової навігації засобами РЕБ. У свою чергу, противник встановлює на "Шахеді" спеціальні CRPA антени, які можуть нейтралізувати сигнали від нашого РЕБ", - зазначає "Флеш".

Експерт пояснив, що кількість елементів антени впливає на те, скільки джерел перешкод вона може придушити. Якщо раніше для протидії навігації "Шахеда" умовно потрібно було забезпечити 16 джерел РЕБ навколо дрона, то тепер, за його словами, їхня кількість має бути вдвічі більшою.

"Ця гонка складна для нас, тому що збільшувати кількість елементів на антені ворогу простіше, ніж нам додавати точок РЕБ", - підкеслює Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

РФ використовує ШІ для ударів по Україні

Росія використовує штучний інтелект під час планування атак на українські міста. Йдеться про побудову маршрутів ударів та розпізнавання цілей. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ в напрямку протиповітряного прикриття полковник Юрій Черевашенко.

За його словами, точно оцінити масштаби застосування Росією штучного інтелекту наразі складно, однак українські військові бачать ознаки його використання.

Як приклад він навів тривалі атаки по Одесі, які відбувалися хвилями з дуже короткими паузами.

"Точно оцінити масштаби складно, але ми бачимо елементи ШІ в їхній роботі. Зокрема - у плануванні ударів. Були атаки по Одесі, які тривали довго, хвилями, з дуже короткими паузами. На мою думку, без ШІ це було б надзвичайно складно", - сказав Черевашенко.

Полковник також заявив, що впевнений у використанні росіянами ШІ щонайменше для планування маршрутів атак. Крім того, такі технології застосовують для розпізнавання цілей.

Україна зі свого боку також впроваджує штучний інтелект у системи протидії російським атакам.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Протидія реактивним дронам РФ - останні новини

Нагадаємо, Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії також заявив, що швидкість російських реактивних дронів може зрости до 800–900 км/год, тоді як зараз вони розганяються максимум до 600 км/год.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що зупинити російські дрони можна ще на виробничій лінії. Виробництво дронів і ракет РФ залежить від іноземних компонентів, які надходять, зокрема, з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. Він закликав перекривати відповідні ланцюги постачання та посилювати санкційний тиск на Росію.

Як повідомляв Главред раніше, українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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