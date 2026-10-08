Удар РФ по житловому будинку в Прилуках: кількість загиблих зросла до 22

Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

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Атака на Прилуки - пошукова операція тривала всю ніч / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Прилуках внаслідок удару загинули 22 людини, серед них 5 дітей

Поранення отримали 54 людини, вдалося врятувати 15 мешканців

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали багатоповерхівки

У Прилуках Чернігівської області всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому багатоповерховому будинку. Станом на ранок підтверджено загибель 22 осіб, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 особи отримали поранення, у тому числі 7 дітей. Про це повідомили в ДСНС.

Під час рятувальної операції вдалося врятувати 15 осіб, у тому числі одну дитину.

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Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Росія завдала удару по житловому будинку в Прилуках - новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет, балістичні та протикорабельні ракети, а також 130 ударних безпілотників. Сили ППО збили або придушили 161 ціль. Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Окупанти також завдали удару по житловому п’ятиповерховому будинку в Прилуках - сталося пряме влучання, зруйновано два під’їзди. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали.

Повідомлялося, що наймолодшій пораненій дівчинці всього три роки. Також серед постраждалих є поліцейська - її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули.

У будинку, зруйнованому в результаті атаки РФ, загинула працівниця групи "Нафтогаз України".

У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Новий удар по Україні може статися вже за кілька діб - монітори

7 жовтня моніторингові канали повідомили, що новий удар по Україні може статися вже протягом 4–7 діб. Існує ризик повторної балістичної атаки на Київ та область, а також можливих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ще до масованої атаки в ніч на 7 жовтня моніторингові канали попереджали про можливі удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Серед ймовірних цілей називали:

Харківську область - Зміїв та Харків;

Тернопільську область - Тернопіль;

Львівську область - Добротвір, Дрогобич і Ходорів;

Рівненську та Хмельницьку області - енергетичні об’єкти;

Київ - Голосіївський район, Дарницьку ПС та ТЕЦ-6;

Київська область - Трипольську ТЕС та підстанцію 750/330/35 кВ "Київська", через яку електроенергія з Рівненської АЕС надходить до столиці.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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