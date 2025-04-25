У Харкові прогриміли вибухи: місто атакували "Шахеди", на місці прильотів пожежі

Ворожий БПЛА атакував Слобідський район, сталася пожежа на цивільному підприємстві, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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У Харкові внаслідок ворожих ударів пошкоджено кілька приватних будинків / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, map.ukrainealarm.com

Що відомо про атаку на Харків:

Ворог атакував Харків "Шахедами"

Прильоти в Слобідському районі

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру

У ніч на п'ятницю 25 квітня в Харкові прогриміло декілька вибухів. Зафіксовано прильоти по територіях підприємств, унаслідок чого виникли пожежі.

Як повідомляє харківський градоначальник Ігор Терехов, місто атакували ворожі дрони Shahed.

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"Є кілька прильотів по території підприємств, унаслідок чого пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває", - розповів мер Харкова.

Влада уточнює інформацію про наслідки ударів російських окупантів, сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові пролунало кілька вибухів. Інформація про постраждалих і наслідки попадання уточнюється. До відбою залишайтеся в безпечних місцях!" - наголосив чиновник.

Зафіксовано 5 ударів, пожежа в Слобідському районі

"Унаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила", - написав Терехов.

Інформацію підтвердив і Синєгубов.

"За попередніми даними, ворог ударив по Слобідському району Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - сказав чиновник.

О 00:57 він повідомив, що зафіксовано 5 ворожих ударів.

Пізніше прогримів ще один вибух.

Після цього в Харкові прогриміли повторні вибухи.

"Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів пошкоджено кілька приватних будинків", - розповів Терехов.

Удари по Києву і Харкову 24 квітня - новини:

Як повідомляв Главред, війська РФ вночі 24 квітня провели масовану комбіновану атаку на Україну балістичними, крилатими ракетами і безпілотниками. Вибухи прогриміли у 8 регіонах.

У Києві були прильоти в кількох районах. Десятки людей постраждали. Є загиблі. Фіксувалися руйнування будівель. Харків росіяни атакували ракетами та БПЛА понад 24 рази. Є постраждалі, пошкоджено приватні будинки.

Тієї ночі Росія атакувала Україну 70 ракетами і 150 безпілотниками, говорив президент Володимир Зеленський. Глава держави доручив негайно зв'язатися з країнами-партнерами для посилення ППО.

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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