РФ завдала удару по багатолюдному перехресті в Печенегах: Зеленський підтвердив 10 загиблих

Президент розповів про наслідки ранкового удару по Харківській області та про відповідь, яку готує Україна.

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Удар по Печенігах - у Харківській області загинуло десять осіб / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

Коротко:

Росія завдала удару по перехрестю в Печенігах на Харківщині

Загинули щонайменше десять осіб, є поранені

Президент пообіцяв відповісти на російський удар

Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію

Вранці 18 серпня Росія завдала удару по людному перехресті в Печенігах на Харківщині, в результаті чого загинули щонайменше десять осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Удар припав на місце, де розташовані пошта та магазини, а навколо - лише житлові будинки. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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"Багато людей поранено, їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Зеленський.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла після удару. На місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби, а всі обставини трагедії ще з’ясовуються.

Реакція влади

Президент наголосив на намірі України відреагувати на цей обстріл.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар", - зазначив Зеленський.

Він додав, що не менш важливо, щоб партнери доповнювали справедливі кінетичні відповіді України власними кроками тиску на Росію та підтримкою нашої держави.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масово атакувала Суми дронами. В результаті обстрілу виникли масштабні пожежі та постраждала людина.

15 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії в ніч на 15 серпня загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.

13 серпня російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа.

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. В результаті ворожих ударів виникла пожежа в "Епіцентрі". Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

У ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. У результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

У ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п’яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи атакує РФ Україну 24 серпня: прогноз

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко не виключає, що Росія може використати День незалежності для нового масованого удару.

За його словами, на сьогодні немає жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

"Наразі я не маю інформації, бо розвідувальні дані надходять поступово: відбуваються роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ведуться дипломатичні переговори. Це не так, що Путін просто захотів - і все", - пояснив Костенко у коментарі 24 Каналу.

Водночас він переконаний, що глава Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається в такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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