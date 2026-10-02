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Готуються до прориву в бік Запоріжжя: у ДШВ попередили про накопичення сил РФ

Дар'я Пшеничник
2 жовтня 2026, 16:30
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Проти українських підрозділів на цьому відтинку діють одразу кілька загальновійськових армій РФ із залученням елітних частин та операторів безпілотних систем.
Армия РФ, ВСУ
На Гуляйпільському напрямку РФ накопичує сили для наступу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

відео дня
  • РФ стягує важку техніку для прориву до Запоріжжя
  • Ворог провів перший "пробний" механізований штурм
  • Втрати армії РФ за вересень - понад 3 тисячі осіб

Російська армія накопичує броньовану та важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючи прорив у бік Запоріжжя. Проти українських підрозділів на цьому відтинку діють одразу кілька загальновійськових армій противника із залученням елітних частин та операторів безпілотних систем. Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ у Telegram.

Перевірку української оборони на міцність окупанти вже розпочали. У смузі відповідальності корпусу ворог застосував броньовані машини та легкий транспорт поблизу двох населених пунктів.

"Нещодавно противник здійснив перший "пробний" механізований штурм. Ворог залучив декілька броньованих машин та квадроциклів на напрямку населених пунктів Залізничне та Гірке. На одній із "коробок" був установлений трал для розмінування маршруту", - йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Хто зупинив колону

Просування цієї групи зірвали бійці 142-ї та 154-ї окремих механізованих бригад, 225-го окремого штурмового полку й 44-ї окремої артилерійської бригади. До роботи долучилися також суміжні підрозділи Сил безпілотних систем - разом вони знищили техніку та особовий склад противника.

Накопичення резервів на цьому відтинку військові пов'язують із прагненням командування РФ зберегти наступальний потенціал і вийти до обласного центру.

Ціна місяця для армії РФ

Масштаб втрат, яких зазнали окупанти на цій ділянці протягом вересня, у корпусі описали конкретними цифрами - і вони суттєво перевищують середні показники по лінії зіткнення.

"Загалом у вересні армія РФ втратила на Гуляйпільському напрямку понад 600 одиниць авто- та мототранспорту й близько пів сотні одиниць бронетехніки. Крім того, українські військові ліквідували та поранили понад 3 тисячі окупантів. Це - близько 6,5% від усіх втрат окупантів на фронті у попередньому місяці", - наголосили у 7 корпусі ДШВ.

Чи існує загроза проникнення армії РФ до Запоріжжя

Главред писав, що за словами аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, сама можливість проникнення невеликих груп не означає автоматичного створення передумов для захоплення міста.

Найближчою до обласного центру зоною активних бойових дій залишається Степногірськ. При цьому Коваленко вказує, що російські сили не контролюють повністю цей плацдарм, а тому для виходу безпосередньо до Запоріжжя їм спершу довелося б змінити ситуацію на цій ділянці.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики ISW говорили, що українські війська просунулися на північ від Корчаківки на Сумщині, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли здобути підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Аналітики DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді переконаний, що у жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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