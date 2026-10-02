Долар стрибнув угору, а євро стрімко полетів униз: курс валют на 5 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 5 жовтня.

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Курс валют на 5 жовтня / Колаж: Главред, фото: Pexels

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На понеділок, 5 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар зміцнив свої позиції, а, євро дещо впав. Курс злотого відносно гривні також показав спад. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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Курс долара на 5 жовтня

На понеділок офіційний курс долара США дещо зміцнив свої позиції. НБУ посилив курс американської валюти на 15 копійок - до 44,98 гривні за долар.

Курс євро на 5 жовтня

Курс євро на 5 жовтня піішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, що на 16 копійок менше, ніж попереднього дня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 5 жовтня

Злотий також впав. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 5 жовтня порівняно з 2 жовтня на 5 копійок - до 11,54 гривні.

Що буде з доларом та євро на початку жовтня - прогноз банкіра

Долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий в коментарі Главреду.

На готівковому ринку банкір очікує долар у межах 44,6-45,1 грн. Щоденні коливання на міжбанку не перевищуватимуть 0,05-0,15 грн, у банках - 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - 0,3 грн. За тиждень курс може відхилитися від початкового рівня не більш ніж на 1-1,5%, а прогнозний коридор для євро Лєсовий окреслює ширше - 50-52 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на пʼятницю, 2 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар різко посилив свої позиції, а євро пішов на спад. Злотий теж незначно здешевшав відносно гривні.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Раніше повідомлялося, що у випадку прогресу щодо чорноморського перемир'я, ухвалення Радою необхідних законопроєктів і ритмічного надходження військової допомоги, долар в Україні утримається ближче до 44,5-45,20 грн, а євро повернеться до 51,5-52 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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