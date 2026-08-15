РФ атакувала Запоріжжя та Одещину: горів "Епіцентр", зруйновано взуттєву фабрику

Обидві пожежі ліквідовано, загиблих та постраждалих немає.

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Росія атакувала Запоріжжя та Одеську область, є руйнування / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DSNSODE

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Росіяни атакували Запоріжжя дронами - горів гіпермаркет "Епіцентр"

Взуттєва фабрика потрапила під удар в Одеській області

Обійшлося без загиблих і постраждалих

У ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Крім торгового об’єкта, ворог вразив і територію одного з промислових підприємств міста.

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Рятувальники уточнили, що в результаті обстрілу за однією адресою сталося загоряння піддонів і стелажів у торговому центрі, а за іншою - покрівлі складського приміщення.

На щастя, обійшлося без жертв.

З боку ДСНС було задіяно 23 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Співробітники надзвичайних служб ліквідували обидві пожежі.

Загалом, за даними Федорова, за добу російські окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах області.

В Одеській області атаковано взуттєву фабрику

Паралельно безпілотники атакували південь країни - у Білгород-Дністровському районі удари припали на виробничий об’єкт, повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"У Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів безпілотників сталося руйнування будівлі взуттєвої фабрики з подальшим загорянням їдальні, котельні та легкового автомобіля. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.

На іншому місці сталося загоряння покинутого приватного житлового будинку та сухої трави поруч. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС було залучено 15 пожежників та 5 одиниць техніки.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 безпілотниками та боєприпасами різних типів, що здійснювали баражування, повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 09:00 суботи протиповітряна оборона збила або придушила 124 ворожі безпілотники різних типів і три "Бандеролі" - загалом 127 повітряних цілей.

Повітряні сили зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу в 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей в одній локації.

На момент публікації повідомлення атака тривала, у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у Марганці Дніпропетровської області в результаті атаки російської окупаційної армії в ніч на 15 серпня загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 і 12 років.

13 серпня російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа.

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. У результаті ворожих ударів виникла пожежа в "Епіцентрі". Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

У ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. В результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Куди РФ буде наносити удари взимку: думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив ризики, з якими Україна може зіткнутися в новому зимовому сезоні.

"Без електроенергії ми навряд чи залишимося надовго. У нас працюють системи, особливо атомна генерація. А ось з водою може бути велика проблема - і з водопостачанням, і з водовідведенням, і з теплопостачанням", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, забезпечення водою, теплом та електроенергією - це три основні напрямки, де можливі серйозні проблеми в зимовий період.

"Паливо можна транспортувати й постачати. Так, воно буде дорожчим, його можна буде перевозити навіть автотранспортом, але це не є критичною проблемою. Їжу та одяг теж можна постачати різними каналами. А ось електроенергія, тепло та вода - це три справді серйозні проблеми", - додав Світан.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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