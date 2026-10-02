"Пишаюся": Андрій Шевченко показав дорослих синів з особливої нагоди

Легендарний український футболіст опублікував рідкісне сімейне фото на честь 14-річчя сина Олександра.

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Андрій Шевченко - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Шевченко

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Як виглядають молодші сини Андрія Шевченка та Крістен Пазік

Як спортсмен привітав сина-іменинника

Президент Української асоціації футболу та зірка світового спорту Андрій Шевченко поділився з шанувальниками в Instagram радісною сімейною подією. Слідом за власним днем народження спортсмен відсвяткував 14-річчя сина Олександра.

З цієї нагоди ексфутболіст опублікував рідкісне спільне фото з дорослими нащадками. На знімку Шевченко обіймає за плечі двох молодших синів - 14-річного іменинника Олександра та 12-річного Райдера-Габріеля.

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Андрій Шевченко з синами / фото: instagram.com, Андрій Шевченко

Сімейний знімок було зроблено під час активного відпочинку на тлі мальовничого зеленого поля для гольфу та морського пейзажу. Сам Андрій Шевченко з’явився на знімку в спортивному вбранні: смугастому поло, темно-синіх шортах, білих кросівках і бейсболці. Іменинник Олександр позує у білій футболці з принтом і сірих шортах, а Райдер-Габріель обрав яскраво-червону футболку-поло та чорні спортивні шорти.

Батько висловив імениннику найтепліші та найщиріші побажання.

Діти Андрія Шевченка підтримують Україну / фото: instagram.com, Андрій Шевченко

"Тобі чотирнадцять! Люблю тебе і дуже тобою пишаюся, Олександре! З днем народження!" - привітав сина Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік щасливі у шлюбі з 14 липня 2004 року. Пара виховує чотирьох синів: 21-річного Джордана, 19-річного Крістіана, а також молодших Олександра та Райдера-Габріеля.

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Про персону: Андрій Шевченко Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.

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