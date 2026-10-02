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Путін наказав бити по Україні без обмежень: Зеленський розкрив нову тактику

Марія Николишин
2 жовтня 2026, 12:10
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Українська розвідка перехопила розмови представників Кремля, після яких стало зрозуміло, чому восени різко зросла кількість ударів по цивільних об'єктах.
Путін наказав бити по Україні без обмежень: Зеленський розкрив нову тактику
Путін наказав своїй армії відмовитися від усіх "правил війни" / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • Путін у вересні наказав воювати без обмежень
  • Зросли удари по школах, лікарнях і дата-центрах
  • Дані отримано з перехоплених розмов Кремля

Диктатор Володимир Путін у вересні дав військовому керівництву Росії вказівку відмовитися від будь-яких обмежень під час повітряних атак по Україні. Наслідком стало різке зростання кількості ударів по цивільних об'єктах на тлі спроб Кремля повернути собі перевагу у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, наказ пролунав саме тоді, коли Росія почала нарощувати інтенсивність атак на Київ. Під ударами опинилися школи, лікарні та дата-центри.

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Зеленський звернув увагу й на те, звідки Київ володіє цими даними: інформацію українські спецслужби отримали після перехоплення розмов представників Кремля.

"Він (Путін - ред.) сказав, що зараз немає жодних правил", - розповів глава держави.

Російський удар по столичній школі 1 жовтня, на переконання президента, показує, що цілеспрямовані ураження подібних об'єктів перетворилися на поширену практику, а не на поодинокі випадки.

Він додав, що остання російська кампанія також є відповіддю на удари України по нафтопереробних заводах, портах і складах у глибині Росії, які призвели до нестачі палива та посилили відчуття незахищеності в містах і туристичних центрах країни.

Путін наказав бити по Україні без обмежень: Зеленський розкрив нову тактику
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Чому РФ почала атакувати мости в Києві

Офіцер командування штурмових військ Денис Ярославський говорив, що удари по мостах можуть бути частиною потенційно ширшої стратегії Росії щодо великих українських міст.

На його думку, йдеться не лише про фізичне пошкодження окремих переправ, а про спробу ускладнити функціонування цілих міських агломерацій.

"Вони зараз працюють по великих містах, намагаючись зробити їх мертвими. Це пріоритетна задача, яку поставив Путін. Їхні спікери кажуть, що треба бити по мостах. Мости в них у планах, і вони будуть пошкоджувати мости в Києві. Це буде колапс", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. Також зафіксовано наслідки атаки в Голосіївському та Дарницькому районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну понад 100 ударними дронами, майже половина з яких були реактивними. Зокрема, у Харкові росіяни атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту, критичної інфраструктури. Також були ворожі удари по багатоповерхівках в Краматорську та Сумах.

В ніч на 30 вересня п'ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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