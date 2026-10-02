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Фронт різко змінюється: РФ втрачає позиції та відходить на кількох напрямках

Олексій Тесля
2 жовтня 2026, 20:10
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Силам оборони України вдається проводити успішні контрнаступальні операції на кількох напрямках фронту.
ЗСУ, Фронт, Війна
Розкрито подробиці боїв на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Відступ РФ на Лиманському напрямку
  • Загроза нового штурму ворога: названо небезпечний напрямок
  • РФ втрачає плацдарм біля Оскола

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках фронту.

Разом з тим Силам оборони України також вдаються успішні контрнаступальні дії. Про це йдеться в матеріалі Главреда.

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Відступ РФ на Лиманському напрямку

Російські війська відступають на Лиманському напрямку, не виконавши ключові завдання - захоплення Лимана та просування до Слов’янська. Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він зазначив, що операція "Вівальді" розпочалася, коли цей напрямок перебував у зоні відповідальності УОС. Пізніше його передали новоствореному Угрупованню військ "Центр".

За словами Трегубова, відступ російських військ зменшує тиск на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, оскільки саме Лиман розглядався як важливий елемент наступу з півночі.

"Очевидно, що такий відхід росіян дійсно значно послабить тиск на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, адже операція на Лімані мала на меті чинити тиск на Слов’янськ з півночі. Ключовим для росіян було б захоплення самого Лимана", - сказав речник.

Він додав, що російським військовим не вдалося ані захопити Ліман, ані вийти до Слов’янська, ані забезпечити стійке утримання позицій на західному березі річки Чорний Жеребець.

"Росіяни змушені відступати. І це, звичайно, дуже сильно порушує плани", - зазначив Трегубов.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

Окремо речник прокоментував російські заяви про нібито захоплений Святогірськ. За його словами, після таких заяв ситуація для російських підрозділів змінилася на протилежну.

"Особливо цікаво, з огляду на те, що росіяни знову-таки на Лиманському напрямку тільки-но почали впадати в цю картографічну шизофренію із заявами Путіна про захоплення Святогорська. А тепер - рівно навпаки: не те що до Святогорська, тепер вони дуже швидко тікають у протилежному напрямку", - сказав речник.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Загроза нового штурму ворога: названо небезпечний напрямок

На Північно-Слобожанському напрямку російські військові діють невеликими піхотними групами, намагаючись проникнути через позиції Сил оборони. У 158-й бригаді заявляють, що ситуація залишається під контролем.

Про це повідомила речниця бригади Аліна Богачова в ефірі"Єдиних новин".

Імовірність масштабного російського наступу найближчим часом, за її словами, оцінюється як невелика. При цьому українські підрозділи продовжують відстежувати дії противника та готуються до можливих змін обстановки.

Російська тактика полягає у поступовому проникненні невеликих груп з подальшим накопиченням сил. Великі механізовані підрозділи складніше приховати, тому їхнє переміщення може бути виявлено ще до виходу на позиції.

"Але ми виявляємо інфільтрантів і знищуємо їх", - зазначила речниця.

Українські військові використовують безпілотники, артилерію та засоби маскування для протидії противнику. При цьому 158-а бригада не має власних засобів для боротьби з керованими авіабомбами - такі завдання виконують підрозділи, що мають відповідні можливості.

Окрему загрозу створює збільшення дальності застосування дронів. Безпілотники обох сторін діють на десятки кілометрів углиб, через що під ударом опиняються логістика, позиції та оператори БПЛА.

За словами Богачової, українські військові нещодавно знищили склад із перехоплювачами для FPV-дронів, що дозволило збільшити глибину роботи українських операторів. Одночасно триває застосування дронів та артилерії для ураження особового складу та техніки противника.

РФ втрачає плацдарм біля Оскола

Російські карти, за словами Віктора Трегубова, дедалі частіше показують території, які фактично не контролюються російськими військами. У районі Куп’янська тим часом скорочується російський плацдарм на західному березі Оскола.

"Картографічна шизофренія у росіян - це просто у повний зріст. Там дуже смішно дивитися, бо навіть карти, які надають самі росіяни, суперечать одна одній", - зазначив Віктор Трегубов.

Фронт різко змінюється: РФ втрачає позиції та відходить на кількох напрямках
/ Главред

Він розповів, що різні російські карти показують різну лінію контролю, причому на деяких у складі окупованих територій виявляються райони, де російських військових, за його словами, немає.

Спікер також згадав заяви російського керівництва про просування в районі Святогорська, Білого Колодця та Великобурлуцького напрямку. За його словами, ці твердження не відповідають реальній ситуації.

Що насправді відбувається поблизу Куп’янська

Російські військові, як і раніше, перебувають у північній частині Куп’янська, де тривають бойові зіткнення. При цьому їхні можливості щодо перекидання підкріплень ускладнюються.

Українські сили послідовно звужують російський плацдарм на західному березі Оскола, зокрема між Дворічним і Куп’янськом. Завдання полягає в тому, щоб перерізати зв’язок російського угруповання з іншими підрозділами.

Трегубов при цьому закликав оцінювати ситуацію без передчасних висновків, оскільки процес розвивається поступово.

Росіяни відходять під прикриттям мирних жителів

За словами Трегубова, окремі російські військові використовують газопровід для виходу з української території. Раніше цей маршрут застосовувався для прихованого переміщення в тил Сил оборони.

Трубопровід перебуває під наглядом українських операторів. Під час відходу російські військовослужбовці, за словами речника, переодягалися в цивільний одяг і рухалися серед мирних жителів, що обмежувало можливість нанесення по них ударів.

"Було просто знято те, як вони тихонько вислизають з української території. Ну нехай вислизають і далі", - сказав речник.

Ситуація поблизу Куп’янська розвивається на тлі скорочення російського плацдарму, ускладнення логістики та триваючих бойових контактів. Одночасно фіксуються спроби російських груп покинути окремі позиції таємними маршрутами.

Що відбувається на фронті: подробиці від DeepState

Аналітики DeepState повідомили про зміни на Гуляйпольському напрямку в Запорізькій області.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

За їхніми даними, російські війська зайняли село Святопетрівка. Крім того, зафіксовано просування російських підрозділів поблизу Староукраїнки.

Обидва населені пункти розташовані на одному напрямку, де тривають бойові дії.

Таким чином, на цій ділянці DeepState відзначає одразу дві зміни: встановлення російського контролю над Святопетрівкою та просування в районі Староукраїнки. Ці дані відображають ситуацію на момент фіксації аналітиками і можуть змінюватися в міру розвитку бойових дій.

Знімок екрана
/ DeepState

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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