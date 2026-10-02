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"Схопила за шию": екс-чоловік Хеллі Беррі звинуватив актрису у побитті сина

Віталій Кірсанов
2 жовтня 2026, 15:58
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Олів'є Мартінес звинуватив Хеллі Беррі у насильстві над 12-річним сином.
Екс-чоловік Хеллі Беррі звинуватив актрису у побитті сина
Екс-чоловік Хеллі Беррі звинуватив актрису у побитті сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/halleberry

Коротко:

  • Хеллі Беррі нібито схопила сина за шию і почала його душити
  • Сторона Хеллі Беррі категорично відкидає звинувачення

Колишній чоловік голлівудської актриси Хеллі Беррі, актор Олів’є Мартінес, звинуватив її у фізичному насильстві над їхнім 12-річним сином Масео. У зв’язку з цим він звернувся до суду і попросив надати йому одноосібну опіку над дитиною, а також видати тимчасовий заборонний ордер.

Як повідомляє People, Мартінес стверджує, що інцидент стався 26 вересня, коли хлопчик перебував у матері. Згідно з судовими документами, Беррі нібито схопила сина за шию і почала його душити.

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"Схопила Масео за шию і почала душити його, кричачи: „Хто тепер домінує?! Хто домінує?"", - йдеться у заяві Мартінеса.

Актор також стверджує, що цей випадок нібито не був поодиноким. За його словами, у попередні роки траплялися інші епізоди, які він характеризує як фізичне, словесне та емоційне насильство.

При цьому сторона Хеллі Беррі категорично відкидає звинувачення. Адвокат актриси Марина Бек назвала заяву Мартінеса безпідставною та такою, що вводить в оману. Вона підкреслила, що Беррі має намір і надалі боротися за інтереси сина та забезпечити йому необхідну любов і підтримку.

Суд, у свою чергу, частково задовольнив прохання Мартінеса про тимчасовий обмежувальний наказ. 1 жовтня суддя округу Лос-Анджелес тимчасово змінив графік зустрічей Беррі з сином. Тепер актриса може проводити час із Масео щопонеділка та щовівторка з 10:00 до 20:00, а також щосуботи та щонеділі з 10:00 до 20:00. Обмеження діятимуть до наступного судового засідання, призначеного на 16 жовтня.

При цьому суд не задовольнив прохання про контроль тверезості Беррі, пославшись на недостатність наданої інформації.

У Хеллі Беррі та Олів’є Мартінеса є спільний син Масео, який народився у 2013 році. Пара одружилася у 2013-му, а про розлучення оголосила у 2015 році. Шлюб було остаточно розірвано у 2023-му після тривалого судового процесу.

Після розлучення колишнє подружжя отримало спільну юридичну опіку над сином. Згідно з домовленістю, Беррі також виплачує Мартінесу 8 тисяч доларів на місяць на утримання дитини та 4,3% від доходу, що перевищує 2 млн доларів на рік. Крім того, на актрису покладено обов’язок оплачувати шкільне навчання та позакласні заняття Масео.

Розбіжності між колишнім подружжям виникали й раніше. У 2024 році вони погодилися відвідувати спільну терапію для батьків, щоб вирішити конфлікти, пов’язані з вихованням сина. Пізніше Беррі також зверталася до суду, звинувачуючи Мартінеса в порушенні домовленостей і стверджуючи, що його поведінка негативно впливає на дитину.

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Про особу: Хеллі Беррі

Хеллі Беррі - американська актриса, режисерка. Лауреатка премії "Оскар" 2002 року за фільм "Бал монстрів", а також премій "Золотий глобус" (2000), "Еммі" (2000), BAFTA (2003). Перша темношкіра актриса, яка отримала премію "Оскар" у головній номінації "за найкращу жіночу роль".

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