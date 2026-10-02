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Після теплих днів в Україну увірветься похолодання: коли чекати дощів

Марія Николишин
2 жовтня 2026, 13:33
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Нічні заморозки очікуються в більшості регіонів, винятком стане лише південь країни.
Після теплих днів в Україну увірветься похолодання: коли чекати дощів
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні в суботу
  • Коли очікуються дощі та похолодання

Погода в Україні у суботу, 3 жовтня, буде сухою, ясною, а вдень – сонячною. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, ясна погода вночі може спричинити заморозки у більшості регіонів України, окрім південної частини.

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"Антициклон із назвою підозріло схожою на слово борщ, і завтра 3 жовтня визначатиме скрізь в Україні суху, ясну, вдень сонячну погоду", - наголосила вона.

Синоптикиня зауважила, що завтра вдень температура повітря коливатиметься в межах від +17 до +20 градусів, на Закарпатті до +20…+23 градусів. Водночас на північному сході України буде свіжіше, +14…+16 градусів.

Після теплих днів в Україну увірветься похолодання: коли чекати дощів
Погода в Україні 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві найближчими вихідними погода буде сухою, ясною та сонячною. Максимальна температура повітря у столиці очікується близько +18 градусів.

Після теплих днів в Україну увірветься похолодання: коли чекати дощів
Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що, за попередніми прогнозами, дощі та похолодання в Україні очікуються 9-10 жовтня.

Після теплих днів в Україну увірветься похолодання: коли чекати дощів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що погоду в Україні 2 жовтня визначатиме потужний антициклон - область високого атмосферного тиску. Тому території усіх областей належатимуть сухій та ясній повітряній масі.

В ДСНС заявляли, що вночі 2 та 3 жовтня по всій території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Водночас синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погодні умови 3 та 4 жовтня на території України визначатиме антициклон "Борхерт". Під його впливом очікується суха та переважно малохмарна погода зі слабким вітром та підвищеним атмосферним тиском.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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