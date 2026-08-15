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РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинуло немовля, серед поранених - діти

Анна Ярославська
15 серпня 2026, 07:57
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Окупанти понад 20 разів атакували три райони області за допомогою безпілотників, артилерії та авіабомб.
Атака РФ на Дніпропетровську область
Атака РФ на Дніпропетровську область призвела до жертв і постраждалих / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • У Марганці внаслідок атаки РФ загинула 3-місячна дитина
  • Поранено 11 осіб, двоє дітей у важкому стані
  • Ворог атакував Дніпропетровську область понад 20 разів за ніч

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років. Про це вранці 15 серпня повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За його словами, вночі окупанти завдали удару безпілотниками по багатоповерховому будинку. Крім того, 11 осіб отримали поранення, семеро з них госпіталізовано у важкому стані. Серед поранених - двоє дітей: 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

відео дня

"У важкому стані до лікарні доставили 5-річного хлопчика, 12-річну дівчинку, чоловіка 39 років та жінок 33, 62, 41 і 40 років", - повідомив голова ОВА.

Чотири особи лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.

Росія завдала удару по житловому будинку
Росія завдала удару по житловому будинку / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ганжа уточнив, що армія РФ понад 20 разів атакувала три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Під ударом також опинилися Нікополь та Покровська громада.

На Синельниківщині противник завдав ударів по Миколаївській, Покровській та Васильківській громадах. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та культурний заклад.

У Самарівському районі росіяни обстрілювали Піщанську громаду. Понівечено приватний будинок.

Напад РФ на Дніпропетровську область
Атака РФ на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на четвер, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. В результаті виникла пожежа.

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. В результаті ворожих ударів виникла пожежа в "Епіцентрі". Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

Вночі 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. В результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Шестеро людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті виникли пожежі та відключилося електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

Як розповів президент Зеленський, місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами. Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди".

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

У Росії погрожують заморозити українців цієї зими

Як писав Главред, Міноборони Росії цинічно опублікувало 14 серпня у Telegram-каналі нібито попередження для українців про "заморожування" взимку. До короткого підпису окупанти додали фото "Шахеда" з підписом "як сніг на голову".

На цю публікацію відреагував голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. У відповідь він анонсував відсутність світла та тепла взимку, але не для українців.

"Я б теж міг викласти там фрагмент фото балістики або якогось нашого дрона і теж написати щось подібне. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", - зазначив він.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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