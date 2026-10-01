Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Південний міст у Києві втретє за день зазнав удару РФ. Монітори попереджають про можливу нову атаку балістикою під час наступного масованого удару.

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Що відомо про новий удар по Південному мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

РФ втретє за день вдарила по Південному мосту

На місці працюють екстрені служби

Країна-агресорка Росія втретє за день вдарила по Південному мосту в Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки почалась пожежа. Наразі даних про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих немає.

"Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання БпЛА, за попередніми даними, пошкоджено опору мосту, відбійник, дорожнє покриття та бетонне захисне огородження метрополітену.

Фахівці метрополітену проводять роботи зі знеструмлення залізничної колії метро. Рух поїздів метрополітену та наземного громадського транспорту через міст наразі призупинено.

Моніторингові канали заявляють, що Росія може готувати подальші удари по Південному мосту під час наступної масованої атаки на Київ. За їхніми даними, для цього окупанти можуть застосувати балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М" та північнокорейські KN-24.

"Варто зазначити, що мости через р.Дніпро у столиці, ще з 2024 року являються плановими цілями, очевидно, що зараз, цей міст встановили як приорітетну ціль", - попередили вони.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал "єРадар" інформував про удари по Південному мосту в столиці безпосередньо під час руху потяга метро 1 жовтня. Два влучання поблизу опор згодом підтвердив мер Віталій Кличко, після чого рух метрополітену та наземного транспорту мостом зупинили для обстеження конструкцій фахівцями.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив влучання безпілотника у навчальний заклад Солом'янського району під час навчального процесу 1 вересня. Унаслідок удару виникло загоряння та пошкоджено фасад на рівні третього поверху, однак завдяки тому, що понад 100 учнів вчасно перебували в укритті, постраждалих серед дітей немає.

Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки нічного обстрілу 1 вересня. Зокрема, у Солом'янському районі вогнеборці приборкали загоряння на площі 80 кв. м, а одного постраждалого мешканця передали медикам для надання допомоги.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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