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Внучка Ротару під іншим прізвищем вигуляла образ за 1,5 мільйона гривень

Христина Трохимчук
2 жовтня 2026, 16:44
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Софія Євдокименко відвідала показ Schiaparelli та вразила вартістю свого вбрання.
Онука Софії Ротару на Тижні моди в Парижі
Онука Софії Ротару на Тижні моди в Парижі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Софія Євдокименко

Ви дізнаєтеся:

  • У якому вбранні онука Софії Ротару з'явилася в Парижі
  • Скільки коштував образ Софії Євдокименко

Онука легендарної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, викликала справжній фурор на Тижні моди в Парижі. Дівчина стала гостею показу нової жіночої колекції Schiaparelli і прибула на нього в образі вартістю понад 32 тисячі євро. Відео, на якому можна розглянути розкішний лук, з'явилося в її Instagram.

У розмові з представницею модного блогу The Gloss Channel дівчина детально розібрала свій образ, при цьому представившись своїм псевдонімом Sofia Eve.

відео дня

"Це не звичайний вівторок, це Тиждень моди. Я йду на показ Schiaparelli. Мені дуже подобаються деталі", - зазначила модель.

Наряд Софії Євдокименко коштує понад 1,5 мільйона гривень
Вбрання Софії Євдокименко коштує понад 1,5 мільйона гривень / фото: instagram.com, Софія Євдокименко

Основою ефектного виходу Софії став елегантний чорний шкіряний ансамбль: фактурний жакет з оригінальною фурнітурою за 11 500 євро та спідниця-олівець за 5 900 євро. Образ доповнили ексцентричні деталі від Schiaparelli - сережки із зображенням скульптора Альберто Джакометті за 1 400 євро, чокер із переплетеними руками за 4 800 євро, акцентні каблучки та туфлі на золотому каблуці за 2 500 євро. Яскравим штрихом став червоний клатч із тисненням у вигляді губ за 2 790 євро.

Вартість усього вбрання онуки Ротару в підсумку перевищила 1,5 мільйона гривень.

Відео із образом Софії Євдокименко дивіться тут.

Чому Софія Євдокименко використовує псевдонім
Чому Софія Євдокименко використовує псевдонім / фото: instagram.com, Софія Євдокименко

Чому Софія Євдокименко використовує псевдонім

Використання псевдоніма Sofia Eve для Євдокименко давно стало звичним. З 2018 року під цим ім’ям вона розвиває музичну та модельну кар’єру в США та Великій Британії. Скорочений варіант імені також зручніший для західної аудиторії та дозволяє моделі формувати власний публічний образ без постійного використання відомого прізвища.

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Про персону: Соня Євдокименко

Соня Євдокименко - онука української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де орендує розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянцевих видань.

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