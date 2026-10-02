Магнітна буря затягнеться майже на тиждень: шторм G1 накрив Землю

Ви дізнаєтеся:
- Чому магнітні бурі не вщухнуть у найближчий час
- Якої сили будуть геомагнітні шторми
- Як змінилася геомагнітна активність сьогодні
З 1 жовтня Землю атакують магнітні бурі. Ситуація не покращиться і в найближчі дні через корональні викиди маси, які сталися на Сонці наприкінці вересня, та велику трансекваторіальну корональну діру.
Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Сьогодні, 2 жовтня, очікується магнітна буря рівня G1. З 3 по 5 вересня Землю буде "штормити" через бурі такої ж сили.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 4,7, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Сонячний спалах В3 відповідає зеленому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.
У суботу, 3 жовтня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня. Але вже у неділю, 4 жовтня, знову повернеться до позначки 4,7.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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