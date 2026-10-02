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Половина F-16 України не виконує бойові завдання: Зеленський назвав причину

Інна Ковенько
2 жовтня 2026, 14:36
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Частина літаків змушена місяцями залишатися в Європі через необхідність планового технічного обслуговування.
Половина українських F-16 не може виконувати завдання
Половина українських F-16 не може виконувати завдання / Колаж: Главред, фото: Lockheed Martin, ОП

Близько половини українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через тривале технічне обслуговування в Європі. Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, якби літаки обслуговували в Україні, їх вдавалося б швидше повертати до експлуатації. Тому Київ за підтримки західних партнерів хоче перенести ремонтні потужності на територію України.

"F-16 ефективно борються з новими російськими реактивними дронами, а тому їхній тривалий ремонт створює проблему для захисту українського неба", - зазначив Зеленський.

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Про проблему з доступністю українських F-16 раніше повідомляла Wall Street Journal. За даними видання, після приблизно 300 годин нальоту винищувачі проходять планове технічне обслуговування. Під час огляду фахівці перевіряють і ремонтують, зокрема, двигун, авіоніку, гідравлічну систему, паливні магістралі та інше обладнання літака.

Обслуговування українських F-16 проводить бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering. Колишній контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері зазначав, що ремонт окремого літака в окремих випадках може тривати до 40 тижнів.

Половина F-16 України не виконує бойові завдання: Зеленський назвав причину
F-16 / Інфографіка: Главред

У МЗС спростували заяви про критичний стан F-16

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заперечують твердження про критично низьку готовність українських F-16. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що повідомлення про нібито надто тривалі ремонти та малу кількість боєздатних літаків не відповідають дійсності.

За його словами, Україна від початку визнавала складність обслуговування винищувачів, зокрема через проблеми з окремими компонентами ранніх модифікацій F-16, які більше не виробляють і які дедалі складніше знаходити.

Водночас партнери продовжують повертати українські літаки після ремонту, а середній час обслуговування, за словами Тихого, скорочується.

"Ми повністю довіряємо нашим промисловим партнерам і їхній здатності подальшої оптимізації процесів підтримки, забезпечуючи найвищий можливий рівень готовності та доступності F-16 протягом найближчих зимових місяців, коли ці можливості будуть потрібні найбільше", – пояснив речник.

Тихий також закликав не поширювати інформацію, яка, на його думку, може підірвати довіру до міжнародного фінансування обслуговування F-16.

Половина F-16 України не виконує бойові завдання: Зеленський назвав причину
/ Фото: скриншот допису В Х

F-16 в Україні відчувають гострий дефіцит ракет

Українські винищувачі F-16 відчувають нестачу ракет класу "повітря-повітря", через що для перехоплення реактивних дронів періодично застосовують вбудовані гармати. Про це повідомив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН.

За словами фахівця, активне залучення винищувальної авіації до боротьби з реактивними "Шахедами" призвело до швидшого витрачання запасів ракет. Росія, зазначає він, розраховувала на такий ефект.

Через це українські F-16 в окремих випадках використовують штатну гармату M61 Vulcan для ураження таких цілей.

"Якщо казати про гармату M61 Vulcan, то вона використовується періодично повітряними силами на базі F-16 для протидії таким загрозам", - сказав Храпчинський.

На цьому тлі Києву необхідно посилити роботу з державами, які мають відповідний парк західної авіації та озброєння. Йдеться передусім про європейських партнерів, які експлуатують F-16 і F-35 та використовують американські ракети.

Храпчинський вважає, що переговори мають бути спрямовані не лише на отримання додаткових боєприпасів, а й на збільшення їхнього виробництва. "Головна задача нашої дипломатії – перемовини з європейськими країнами, які експлуатують літаки F-16, F-35 і використовують американську зброю", - наголосив експерт.

Водночас пошук альтернативних ракет, які можна було б інтегрувати на українські F-16, має суттєві технічні обмеження. За оцінкою фахівця, американська сторона зацікавлена передусім у використанні власного озброєння на своїх літаках і не прагне відкривати можливість для широкої інтеграції інших систем.

Водночас практика інших країн показує, що такі рішення можливі за наявності відповідних ліцензій. Храпчинський навів приклад Туреччини, яка інтегрувала власні ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-поверхня" на F-16. Подібні можливості щодо модернізації та обслуговування літаків має і Польща.

"Є приклад Туреччини, яка використовує власні ракети класу "повітря-повітря" або "повітря-поверхня" для F-16. Це відбулося по ліцензії", - зазначив Храпчинський.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту. Про це 29 вересня Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що, українські F-16 зіткнулися з критичною нестачею ракет, через що пілоти змушені економити озброєння під час бойових вильотів. Україна потребує додаткових AIM-9 та AIM-120, а також можливості локалізувати їх виробництво. Про це повідомив український пілот з позивним "Фантом", командир 107-го авіаційного крила ВПС України.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про укладену угоду з Україною щодо постачання ракет-перехоплювачів у рамках механізму JUMPSTART. Угодуа має на меті посилити протиповітряну оборону України. Сума пакета через механізм JUMPSTART оцінюється в 350 мільйонів канадських доларів за повідомленнями сторін.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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