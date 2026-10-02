США можуть використати газосховища на заході України: що задумали

Підземні сховища на заході країни розглядають як ланку постачання скрапленого газу зі США до Центральної та Східної Європи.

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Україна збільшує закупівлі скрапленого газу зі США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific

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Захід України розглядають як хаб зберігання газу США

Сховища залягають глибоко, що знижує ризик ударів

Проєкт можуть повʼязати з Ініціативою трьох морів

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Українські підземні газосховища на заході країни можуть перетворитися на перевалочну базу для американського скрапленого газу, що надходить до Центральної та Східної Європи. Паралельно саме ці об'єкти Росія обрала однією з пріоритетних цілей для ударів, повідомляє Atlantic Council.

Наразі газ зі США заходить в Україну чотирма напрямками - через термінали в Польщі, Литві, Німеччині та Греції. Обсяги закупівель американського ресурсу Київ збільшує.

Ключова перевага України - масштаб накопичувальних потужностей. Країна володіє найбільшою в Європі системою підземного зберігання: 11 сховищ загальною місткістю близько 31 млрд кубометрів.

Значна частина цієї інфраструктури розташована в західних областях, поруч із кордоном ЄС. Самі резервуари залягають на великій глибині, що ускладнює їх ураження з повітря.

Ініціатива трьох морів і логістика

Потенціал українських потужностей виходить за межі внутрішнього ринку й може вписатися в регіональні енергетичні проєкти, які зараз формуються між країнами східного флангу ЄС.

"Українські газосховища можуть стати частиною ширшої системи постачання американського газу до Центральної та Східної Європи. Цей напрям може бути повʼязаний з Ініціативою трьох морів, яка передбачає розвиток інфраструктури між країнами Балтійського, Адріатичного та Чорного морів", - зазначили журналісти видання.

Для реалізації такого сценарію доведеться закрити два блоки питань - логістичні та безпекові.

Удари РФ по газовій інфраструктурі

Протягом останніх двох років Кремль атакував переважно електромережі та генерацію, тоді як газотранспортна система України залишалася відносно неушкодженою - Москва роками використовувала її для прокачування власного ресурсу європейським покупцям.

Тепер пріоритети змінилися. Аналітики фіксують, що паралельно з руйнуванням енергосистеми РФ цілеспрямовано працює по газовій інфраструктурі, зокрема по об'єктах підземного зберігання, які експлуатує "Нафтогаз" - серед уражених є сховище на Львівщині.

Під прицілом опинилися саме великі західноукраїнські сховища, де акумулюється ресурс для Центральної та Західної Європи. За оцінками експертів, нинішня кампанія є значно руйнівнішою за попередні.

Атаки РФ по об'єктах "Нафтогазу" - новини за темою

Нагадаємо, раніше пресслужба "Нафтогазу" інформувала про масштабні пожежі на кількох об’єктах та значні руйнування через масовані удари БПЛА. Атаки зафіксовано в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Як раніше повідомляв Главред, ДТЕК "Нафтогаз" повідомила про призупинення видобутку на одному з об’єктів у Полтавській області. Роботу газовидобувного об'єкта зупинено внаслідок останньої атаки.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про накопичення ударних безпілотників для масованих атак.За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

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Про джерело: Atlantic Council Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

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