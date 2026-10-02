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Чи прийде бабине літо в жовтні: синоптикиня попередила про заморозки в Україні

Дар'я Пшеничник
2 жовтня 2026, 18:38
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Антициклон із центром над Білоруссю утримуватиме суху погоду щонайменше до 8 жовтня.
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Якою буде погода в Україні у жовтні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головне з новини:

  • Заморозки в Україні мають припинитися в ніч на 5 жовтня
  • У великих містах мінусів на ґрунті не буде
  • Опадів не прогнозують щонайменше до 8 жовтня

відео дня

Заморозки на поверхні ґрунту до -3°С накриють Україну в ночі 3 та 4 жовтня, а на Прикарпатті локально мінусову температуру зафіксують навіть у повітрі. Водночас удень стовпчики термометрів підніматимуться до +21°С, а опадів не прогнозують щонайменше до 8 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Погодний режим в Україні визначає поле підвищеного атмосферного тиску, яке охопило значну частину Європи й має кілька центрів. За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, найближчими днями на ситуацію впливатиме той центр, що зміщується з півночі Скандинавії на південь і наразі перебуває над територією Білорусі.

Причина нічних мінусів - поєднання двох чинників: прохолодної повітряної маси, яка надходить із північного сходу, та ясного неба, що прискорює віддачу тепла.

"Тобто вночі, коли прояснення (більш ясна погода)... маємо заморозки - у поєднанні з прохолодною повітряною масою з Північного Сходу. Оскільки більш інтенсивно охолоджується спочатку земна поверхня. А вже від неї йде охолодження, скажімо так, і самого повітря", - зазначила Птуха.

Нічні показники в найближчі три доби триматимуться в межах +1...+7°С, а в неділю, 4 жовтня, мінус на ґрунті очікують передусім на Правобережжі. Денні максимуми синоптики прогнозують від +14°С до +21°С - за рахунок того, що сонце додатково прогріває повітря.

На мешканців мегаполісів ці прогнози не поширюються. Щільна забудова, асфальт і додаткові джерела тепла створюють специфічний мікроклімат.

"В містах у нас взагалі "острови тепла", скажімо так. Тому в містах ми заморозки на поверхні ґрунту не очікуємо. Принаймні безпосередньо по Києву", - наголосила представниця Укргідрометцентру.

Коли заморозки припиняться

Злам тенденції прогнозують на початок наступного тижня - 5-6 жовтня зміниться напрямок повітряних потоків на південно-західний. Нічні температури підвищаться до +3...+8°С, і мінусових значень на ґрунті вже не очікують.

Ключову роль відіграватиме хмарність, яка працюватиме як теплоізоляція, переконана синоптикиня.

"А хмари вони, якщо вночі будуть, то як "ковдра" виступатимуть. І не так швидко охолоджуватиметься приземний шар повітря", - вказує вона.

Остаточний прогноз на ніч проти 5 жовтня ще уточнюватимуть, адже все залежить від траєкторії атмосферних процесів: якщо хмарність встигне "вкрити" територію, а вітер зміниться, мінусів не буде.

Денні показники після 5 жовтня залишаться в діапазоні +14...+20°С із незначним підвищенням. У столиці зараз тримається близько +17°С, а на початку тижня повітря місцями може прогрітися до +19...+20°С. У другій половині тижня очікують зворотну тенденцію - зниження буквально на кілька градусів. Різких перепадів температури та небезпечних поривів вітру синоптики не прогнозують, оскільки в антициклоні вітрова ситуація традиційно спокійніша.

Чому це ще не "бабине літо"

Офіційного старту метеорологічної осені по областях українські фахівці досі не фіксували, хоча за окремими станціями середньодобові показники вже просіли. Зокрема, 1 жовтня в Києві середня добова температура становила +12,8°С. Для фіксації сезону потрібно, щоб кілька діб поспіль середньодобова температура трималася нижче +15°С із тенденцією до подальшого зниження - одноразового переходу через позначку недостатньо.

Не береться гідрометцентр і за те, щоб підтвердити побутове визначення нинішньої погоди. Формальних параметрів для народного терміна просто не існує, попереджає Птуха.

"Тому в цілому такого визначення, якихось "параметрів" для "бабиного літа" - в нас немає. Я чула, що "класично" - це коли йде потепління після перших заморозків. Тоді вже це може вважатися як "бабине літо", - пояснює фахівчиня.

Сам феномен, про який ідеться в народі, синоптики описують як кілька антициклональних періодів, що чергуються з проходженням фронтів і циклонів. Саме тому таких "бабиних літ" може бути декілька - і у вересні, і в жовтні, і навіть у листопаді.

"І, в принципі, бачимо, що в нас навіть вся перша декада жовтня буде практично перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску. З досить комфортними значеннями температури", - повідомила представниця Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що погоду в Україні 2 жовтня визначатиме потужний антициклон - область високого атмосферного тиску. Тому території усіх областей належатимуть сухій та ясній повітряній масі.

В ДСНС заявляли, що вночі 2 та 3 жовтня по всій території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Водночас синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погодні умови 3 та 4 жовтня на території України визначатиме антициклон "Борхерт". Під його впливом очікується суха та переважно малохмарна погода зі слабким вітром та підвищеним атмосферним тиском.

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Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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