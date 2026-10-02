Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

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- РФ атакувала Дніпро
- Внаслідок атаки виникла пожежа
- Рятувальники евакуйовують людей з епіцентру удару
Країна-агресор Росія ввечері 2 жовтня атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, зараз у місті триває рятувальна операція. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки працівники ДСНС евакуюють людей. Вже відомо про першу постраждалу.
"77–річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - зазначив Ганжа.
Станом на 20:41 Ганжа оновив інформацію щодо наслідків ворожого удару. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей, але операція триває. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок.
Коли РФ масовано атакуватиме Україну
Главред писав, що за словами аналітика Центру ініціатив "Повернись живим" Вікторії Чекаліної, планові показники з виробництва ракет в РФ перевиконані на 110-120%, а до серпня ворог накопичив 130 балістичних ракет.
Вже під час зимової кампанії Росія зосередиться на атаках на електроенергетичну та опалювальну інфраструктуру, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення.
Удари РФ по Дніпру та області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 19 вересня, російські війська атакували торговий центр у місті Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Постраждали четверо людей.
Раніше, 16 вересня, Росія атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули 5 людей, ще 7 отримали поранення.
Напередодні стало відомо, що Росія 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".
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Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
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