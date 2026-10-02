Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

Евакуація людей почалася, довелося викликати медиків.

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Росія продовжує тероризувати Дніпро / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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РФ атакувала Дніпро

Внаслідок атаки виникла пожежа

Рятувальники евакуйовують людей з епіцентру удару

Країна-агресор Росія ввечері 2 жовтня атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, зараз у місті триває рятувальна операція. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки працівники ДСНС евакуюють людей. Вже відомо про першу постраждалу.

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"77–річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - зазначив Ганжа.

Станом на 20:41 Ганжа оновив інформацію щодо наслідків ворожого удару. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей, але операція триває. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок.

Коли РФ масовано атакуватиме Україну

Главред писав, що за словами аналітика Центру ініціатив "Повернись живим" Вікторії Чекаліної, планові показники з виробництва ракет в РФ перевиконані на 110-120%, а до серпня ворог накопичив 130 балістичних ракет.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Вже під час зимової кампанії Росія зосередиться на атаках на електроенергетичну та опалювальну інфраструктуру, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення.

Удари РФ по Дніпру та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 вересня, російські війська атакували торговий центр у місті Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Постраждали четверо людей.

Раніше, 16 вересня, Росія атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули 5 людей, ще 7 отримали поранення.

Напередодні стало відомо, що Росія 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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