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РФ може піти у наступ на Київщину та Чернігівщину: у ГУР назвали терміни

Дар'я Пшеничник
18 серпня 2026, 09:58
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Розвідка не бачить на фронті жодних ознак підготовки операції з півночі просто зараз, але сценарій із мобілізацією може змінити ситуацію.

РФ може піти у наступ на Київщину та Чернігівщину: у ГУР назвали терміни
РФ може піти у наступ на Київщину та Чернігівщину / Колаж: Главред, фото: скріншот, wikipedia

Коротко:

відео дня
  • Наступ на Київщину та Чернігівщину можливий узимку
  • Умова - нова хвиля мобілізації в Росії
  • Мирної угоди до кінця року не буде

Росія може піти в новий наступ на північному напрямку - на Київську та Чернігівську області - вже взимку, якщо цього року проведе нову хвилю мобілізації. Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Розрахунок військової розвідки будується на досвіді 2022 року: повномасштабне вторгнення почалося в лютому, часткову мобілізацію в РФ оголосили в другій половині жовтня, а боєздатні підрозділи з'явилися на фронті вже в січні 2023-го, частина - у грудні.

Саме ця арифметика, за словами Скібіцького, дає орієнтир на кінець зими.

"Тобто якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат", - сказав заступник начальника ГУР МО.

Втім, конкретні строки залежатимуть від масштабів призову - і від того, чи наважиться Кремль на нього взагалі. Реальний стан справ на лінії фронту поки що суперечить самому сценарію.

"На практиці немає умов, індикаторів, які б показували, що вони готові до цієї операції, немає військ для цього", - наголосив Скібіцький, додавши, що теоретично удар з півночі цього року можливий.

Політичний календар Кремля

Найближчі місяці в ГУР пов'язують не з підготовкою нових угруповань, а з потребою російського керівництва демонструвати результат для внутрішньої аудиторії.

"До виборів вони будуть намагатись показувати якісь здобутки на тих ділянках фронту, де вони можуть щось зробити. А вже після – можливо, буде мобілізація", - зазначив він.

Перемир'я не варто очікувати

Сигналів про готовність Москви до реального переговорного процесу розвідка не фіксує. За оцінкою Скібіцького, до кінця цього року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде - на полі бою немає ознак, які вказували б на намір припинити вогонь.

Натомість пріоритети ударів залишаються незмінними: за даними воєнної розвідки, росіяни продовжать бити по підприємствах ОПК, військових об'єктах, енергетиці, логістиці та АЗС. Під загрозою - електроенергія, опалення та система водопостачання.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - важливі новини

Як писав Главред, раніше були оприлюднені колосальні втрати РФ в Україні. Встановлено імена сотень тисяч знищених російських військових в Україні.

Раніше Марко Рубіо розкрив реальні втрати росіян. Держсекретар США розповів, як міжнародна допомога вплинула на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перехопила ініціативу у війні. Київ завдає Росії дедалі відчутніших збитків як на фронті, так і в тилу.

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Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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