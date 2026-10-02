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Можуть бути жертви: експерт назвав головну небезпеку ударів РФ по мостах у Києві

Анна Косик
2 жовтня 2026, 17:21
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Багато хто хвилюється, що РФ фактично паралізує Київ. Однак наслідки ворожих ударів можуть бути зовсім іншими.
Можуть бути жертви: експерт назвав головну небезпеку ударів РФ по мостах у Києві
В чому насправді небезпека ударів російських дронів по мостах Києва / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Що сказав Беспалов:

  • РФ навряд чи зможе паралізувати Київ ударами по мостах
  • Атаки на мости у столиці можуть мати низку негативних наслідків

Країна-агресор Росія другий день поспіль атакує Південний міст у Києві. Багато хто побоюється, що незабаром ворог почне бити і по інших мостах столиці, щоб паралізувати місто.

Однак повністю паралізувати Київ у такий спосіб навряд чи можливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів транспортний експерт Дмитро Беспалов.

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"У нас уже бували ситуації, наприклад під час сильних снігопадів, коли місто фактично переживало транспортний параліч. Але загалом повністю зупинити Київ неможливо", - наголосив він.

Однак, за словами експерта, удари по київських мостах можуть мати інші негативні наслідки.

"У той самий час можна послабити економічну активність, викликати відтік населення, паралізувати роботу окремих установ. Можуть бути і додаткові людські жертви, наприклад, через те, що екстрений транспорт не зможе вчасно дістатися місця призначення", - попередив Беспалов.

Тому удари РФ по мостах столиці можуть спрацювати як терористична операція. Ворог може створити фізично та психологічно нестерпні умови для життя у столиці та залякати людей.

Чи може РФ знищити мости у Києві

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія технічно може спробувати вивести з ладу київські мости. Однак він звертає увагу на те, що за роки повномасштабної війни Росія не перейшла до масованого системного знищення великих мостів у глибокому тилу України.

Одним із пояснень цього Жданов називає ризик дзеркальної відповіді з боку України по російській транспортній інфраструктурі. Така взаємна ескалація могла б створити для Росії серйозні проблеми через особливості її транспортної мережі. Російські території мають великі відстані між ключовими населеними пунктами, а щільність автомобільних та залізничних шляхів є нижчою.

Удари по мостах в Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вдень 1 жовтня атакувала Південний міст у Києві реактивними дронами. Внаслідок атаки були пошкодження, без постраждалих.

Ввечері 1 жовтня внаслідок третього влучання БпЛА у Південний міст, було пошкоджено опору, відбійник, дорожнє покриття та бетонне захисне огородження метрополітену.

Згодом стало відомо, що вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст, після чого його повністю перекрили.

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Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

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