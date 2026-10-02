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Росія знову влучила у Південний міст - перші деталі атаки на Київ

Анна Косик
2 жовтня 2026, 18:02оновлено 2 жовтня, 18:51
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На місце влучання вже прямують екстрені служби.
Росія знову влучила у Південний міст - перші деталі атаки на Київ
Росія атакувала столицю дронами, є влучання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншоти з відео

Що повідомив Кличко:

  • РФ атакувала Київ дронами
  • Внаслідок атаки є влучання по Південному мосту

Ввечері 2 жовтня країна-агресор Росія втретє атакувала Південний міст у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, зафіксовано влучання.

Відповідні служби вже прямують на місце атаки.

відео дня

"Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро", - написав Кличко.

Станом на 18:40 в КМДА повідомили, що Південний міст, після цієї та попередніх атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності.

В чому головна небезпека ударів РФ по мостах у Києві - думка експерта

Главред писав, що за словами транспортного експерта Дмитра Беспалова, удари РФ по мостах столиці можуть спрацювати як терористична операція. Ворог може створити фізично та психологічно нестерпні умови для життя у Києві та залякати людей.

Ворог може послабити економічну активність, викликати відтік населення, паралізувати роботу окремих установ. Можуть бути і додаткові людські жертви, наприклад, через те, що екстрений транспорт не зможе вчасно дістатися місця призначення.

Удари РФ по Південному мосту - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Внаслідок атаки рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.

Раніше також повідомлялося, що російські дрони кілька разів уразили Південний міст у Києві - одну з ключових переправ через Дніпро. За нинішньої інтенсивності обстрілів столиці захист таких об’єктів просто не встигають посилити.

Також стало відомо, що після серії ударів російських дронів по Південному мосту в Києві 2 жовтня обмежили рух одразу на кількох переправах через Дніпро. Мешканці лівого берега фактично опинилися відрізаними від центру.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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