Дім Олександра Усика постраждав під час атаки: дружина боксера показала наслідки

Коротко:
- У будинку Усиків тріснули скляні двері
- Катерина Усик підписала опублікований знімок словом Home ("Дім")
Будинок українського боксера Олександра Усика зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Фотографію наслідків опублікувала його дружина Катерина.
У Instagram Stories вона показала знімок будинку, на якому видно скляні двері з численними тріщинами. Судячи з фото, конструкції серйозно постраждали від впливу вибухової хвилі.
Катерина Усик не стала розкривати подробиці того, що сталося. Вона лише лаконічно підписала опублікований знімок словом Home ("Дім") і додала емодзі розбитого серця.
При цьому невідомо, коли саме будинок сім’ї боксера зазнав пошкоджень. На момент атаки Катерина та діти Усика могли перебувати за кордоном - деякий час сім’я відпочивала в Іспанії.
Про повернення в Україну Катерина повідомила лише нещодавно. Тому точні обставини та час пошкодження будинку поки що не уточнювалися.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український режисер Семен Горов розповів, чим захоплюється його 15-річний син Іван і яке майбутнє для нього бачить. За словами знаменитого батька, підліток уже пробує себе у творчості та займається акторською майстерністю.
Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про свій емоційний стан на тлі постійної небезпеки в столиці. Зірка зізналася, що дедалі частіше замислюється над тим, скільки ще зможе залишатися в Києві та жити в умовах невизначеності.
Читайте також:
- "Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву щодо боксерської кар’єри
- Прощальний бій Усика: де і з ким українець може завершити кар'єру
- Дружина Усика показала невпізнанного боксера і звернулася до нього: "17 років разом"
Про особу: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі й абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред