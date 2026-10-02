Дім Олександра Усика постраждав під час атаки: дружина боксера показала наслідки

Судячи з фото, скляні двері серйозно постраждали від впливу вибухової хвилі.

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Будинок Олександра Усика постраждав під час атаки / колаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Коротко:

У будинку Усиків тріснули скляні двері

Катерина Усик підписала опублікований знімок словом Home ("Дім")

Будинок українського боксера Олександра Усика зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Фотографію наслідків опублікувала його дружина Катерина.

У Instagram Stories вона показала знімок будинку, на якому видно скляні двері з численними тріщинами. Судячи з фото, конструкції серйозно постраждали від впливу вибухової хвилі.

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Катерина Усик не стала розкривати подробиці того, що сталося. Вона лише лаконічно підписала опублікований знімок словом Home ("Дім") і додала емодзі розбитого серця.

При цьому невідомо, коли саме будинок сім’ї боксера зазнав пошкоджень. На момент атаки Катерина та діти Усика могли перебувати за кордоном - деякий час сім’я відпочивала в Іспанії.

Про повернення в Україну Катерина повідомила лише нещодавно. Тому точні обставини та час пошкодження будинку поки що не уточнювалися.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

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Про особу: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі й абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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