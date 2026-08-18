Чи наважиться Кремль завдати удару по мостах через Дніпро: відповідь розвідки

Вадим Скибицький розповів, чи фігурують мости через Дніпро у планах агресора.

https://glavred.net/war/reshitsya-li-kreml-udarit-po-mostam-cherez-dnepr-otvet-razvedki-10789313.html Посилання скопійоване

Мости через Дніпро під загрозою - у ГУР попередили про наступні цілі РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Про що сказав Скібицький:

РФ атакує мости у трьох прифронтових областях

Мости через Дніпро - можлива ціль для Росії

Росія проводить системні атаки на мости в прифронтових регіонах України, і в Головному управлінні розвідки не виключають, що ворог може завдати ударів і по мостах через Дніпро. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібицький розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Журналісти запитали розвідника, чи фігурують мости через Дніпро у планах агресора.

відео дня

"Це теж критична інфраструктура, тому ми розуміємо, наскільки важливим є завдання військової розвідки України щодо отримання попереджувальної інформації про плани агресора на цьому напрямку", - сказав Скібицький.

За його словами, останнім часом російські війська завдають ударів по мостах у прифронтових Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Він додав, що окупанти систематично атакують критично важливі мости в Затоці та Маяках, які є важливими елементами української транспортної системи.

"Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас, тоді ворог починає по ньому працювати", - пояснив заступник начальника ГУР.

Про що ще попередив Скібицький

Як писав Главред, Росія не має наміру припиняти війну в Україні до кінця 2026 року.

На фронті відсутні будь-які ознаки готовності Москви до припинення вогню, а Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донецької області за кілька місяців, що залишилися.

"Їхні плани такі, і це те, що вони кажуть: до кінця цього року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде", - підкреслив Скибицький.

За його словами, замість мирної угоди РФ готує посилення обстрілів. Перелік об’єктів, по яких ворог проводитиме операції в холодну пору року, не змінюється. Це оборонно-промисловий комплекс, військова інфраструктура, енергетика, логістика та АЗС.

Найбільш вразливими взимку залишаються енергетика та теплопостачання, а як окремий напрямок росіяни розробили безпілотник для ураження опор ЛЕП - у його крила вбудовано вибуховий елемент, здатний перерізати метал.

Генерал-майор Вадим Скибицький також зазначив, що Росія може розпочати новий наступ на північному напрямку - на Київську та Чернігівську області - вже взимку, якщо цього року проведе нову хвилю мобілізації.

Чи зможе РФ зруйнувати мости через Дніпро: думка експерта

Директор аналітично-дослідницького інституту "Інститут міста" Олександр Сергієнко вважає, що росіяни не зможуть масово зруйнувати мости через Дніпро або пошкодити греблі.

За його словами, ідеї про масове підривання мостів і дамб - це скоріше театральні заклики, ніж реалістичні плани. Мости будуються з великим запасом міцності, вони охороняються та прикриваються засобами протиповітряної оборони, тож повне руйнування всіх переправ - дуже складне завдання.

Експерт підкреслив, що навіть системні атаки на великі мости не призведуть до повного роз'єднання берегів. Щоб досягти будь-якого ефекту, ворогу довелося б знищити всі мости через Київ одночасно. Сергієнко додав, що через Дніпро пролягає близько 30 мостів, тому "розривати" береги Дніпра не так просто, як про це заявляють.

"Зруйнувати дамбу зовнішнім впливом, на мою думку, неможливо. Це на 99,9% завдання, яке не можна вирішити. [...] Будь-які зовнішні удари для такої величезної маси – як укус комара для людини", – сказав експерт Апострофу.

Інші новини:

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред