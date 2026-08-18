Ракета вбила 10 людей, є багато поранених: Росія атакувала Харківщину

Окупанти здійснили черговий воєнний злочин у Печенігах.

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В ОВА повідомили про наслідки смертельної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з YouTube

Що повідомив Синєгубов:

РФ атакувала Харківщину ракетою

Внаслідок атаки є руйнування приватних будинків у Печенігах

Росіяни вбили 10 людей

Країна-агресор Росія вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги у Харківській області. Внаслідок ракетного удару є багато загиблих та постраждалих, зафіксовано руйнування.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

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"Екстрені служби усувать наслідки атаки", - додав він.

Через ракетний удар РФ, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей, ще 8 постраждали. Їм зараз надають усю необхідну медичну допомогу.

Як РФ може посилити удари по Україні - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія розширює мережу пускових майдачників для ударних безпілотників далекого радіусу дії вздовж кордону з Україною та Білоруссю, що, скоріш за все, свідчить про наміри Кремля посилити удари по Україні і, ймовірно, країнах НАТО.

Ворог, ймовірно, прагне використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для глибших ударів по західних областях України, використовуючи більшу швидкість безпілотників для проникнення крізь українські засоби протиповітряної оборони.

Герань-5 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 9 серпня Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки були загиблі та поранені.

Напередодні, 6 серпня, окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Раніше, 18 липня, РФ завдала удару по Дергачівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки було багато постраждалих, пошкоджено приватні будинки.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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