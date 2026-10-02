"Проблему звуть Анджеліна": оточення Бреда Пітта зробило заяву про його стан

Близькі люди Бреда Пітта прокоментували чутки про його алкогольну залежність.

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Оточення Бреда Пітта розповіло, що насправді його турбує / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бред Пітт зміг змінити своє життя

Актор переконаний, що Анджеліна Джолі навмисно намагається його образити

Оточення голлівудського актора Бреда Пітта спростувало чутки про його проблеми з алкоголем. За словами людини, близької до знаменитості, головним джерелом переживань артиста залишається конфлікт із колишньою дружиною Анджеліною Джолі та розлука з дітьми. Про це повідомляє Closer із посиланням на анонімного інсайдера.

Джерело стверджує, що Пітт пережив складний період, однак зміг змінити своє життя та впоратися з особистими труднощами. При цьому розлучення з Джолі та подальше відчуження від дітей стали для нього особливо болісним випробуванням.

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"Бред на якийсь час збився з життєвого шляху, але він працював над собою і все подолав. Розлучення з Анджеліною було важким, але відчуження від дітей стало для нього найгіршим, що йому довелося пережити за все життя", - розповів співрозмовник видання.

За словами інсайдера, актор переконаний, що Анджеліна Джолі навмисно намагається зачепити його, поширюючи інформацію про нібито шкідливі звички, спалахи гніву та випадки домашнього насильства щодо неї та дітей.

Джерело також заявило, що Пітт поступово змирився з тим, що сталося, і більше не намагається боротися з минулим.

"Пітт пройшов шлях від болю й туги до прийняття. У нього немає проблем з алкоголізмом. Його проблема - це Анджеліна", - підсумував співрозмовник Closer.

При цьому заяви про стан актора та його стосунки з колишньою дружиною надходять від неназваного джерела з оточення Пітта.

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Про особу: Бред Пітт Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

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