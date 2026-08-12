РФ атакувала Запоріжжя: у "Епіцентрі" спалахнула потужна пожежа, 1200 споживачів без світла

Іван Федоров розповів про подробиці нічної атаки на Запоріжжя.

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Атака на "Епіцентр" у Запоріжжі - під удар потрапив "Епіцентр" / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Вночі Запоріжжя атакували російські війська

1200 споживачів залишилися без світла

В "Епіцентрі" спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. В результаті ворожих ударів у "Епіцентрі" спалахнула пожежа. Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив про вибухи в місті близько третьої години ночі. За його словами, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

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Пізніше Федоров повідомив про пошкодження торгового центру та пожежу.

"У результаті ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговий центр. Виникла пожежа", - написав він у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

У опублікованому пізніше відео ЗОВА видно, що російський удар припав на "Епіцентр", у якому виникла масштабна пожежа.

Дивіться відео - Пожежа в "Епіцентрі" після атаки РФ:

За попередніми даними, у місті обійшлося без постраждалих.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. У результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Шестеро людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті спалахнули пожежі та зникло електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

Як розповів президент Зеленський, місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами. Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди".

У ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п’яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

РФ буде завдавати ракетних ударів 3–4 рази на місяць: прогноз ГУР

Країна-агресор Росія щомісяця перевиконує план з виробництва основних типів ракет на 110–120 % і готує серію комбінованих ударів по оборонно-промисловому комплексу та критичній інфраструктурі України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

Розвідка фіксує, що Росія здатна щомісяця здійснювати 3–4 комбіновані атаки з використанням ракет різних типів та безпілотників. Основними об’єктами таких ударів залишаються Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків - центри українського оборонно-промислового комплексу.

"Противник бачить серйозну загрозу і дуже ретельно веде розвідку у двох напрямках нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити виходу на серійне виробництво цього озброєння. Друге - все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами", - сказав генерал-майор в інтерв’ю РБК-Україна.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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