"Дорога моя людина": Нікітін показав рідкісні фото молодого Данилка

Відомий український продюсер опублікував рідкісні кадри на честь дня народження Андрія Данилка.

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Андрій Данилко - вік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Нікітін, Вєрка Сердючка

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Юрій Нікітін привітав Андрія Данилка з 53-річчям

Як виглядав Андрій Данилко в молодості

Сьогодні, 2 жовтня, святкує свій 53-й день народження український артист Андрій Данилко, який підкорив мільйони сердець у образі Вєрки Сердючки. З цієї нагоди його багаторічний продюсер Юрій Нікітін опублікував у Instagram ексклюзивні архівні кадри з особистого альбому.

На одному зі знімків юний Данилко задумливо п’є каву з маленької чашки, а на другому - зображений у компанії самого Нікітіна та колег на тлі вечірнього пейзажу.

відео дня

Молодий Андрій Данилко / фото: instagram.com, Юрій Нікітін

Продюсер супроводив публікацію дуже теплими та щирими словами.

"З днем народження, моя дорога людина! Будь щасливий. Люблю тебе", - зворушливо звернувся до артиста Нікітін.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко успішно співпрацюють над легендарним проєктом "Вєрка Сердючка" вже багато років. Продюсер бере на себе організаційні та адміністративні процеси, наголошуючи, що ніколи не втручається у творчу свободу артиста.

Андрій Данилко та Юрій Нікітін / фото: instagram.com, Юрій Нікітін

Нікітін не раз публічно називав Данилко справжнім генієм сцени, а опубліковані ретро-знімки лише підкреслили, наскільки глибока й перевірена часом дружба пов’язує багаторічних колег.

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Про персону: Андрій Данилко Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сєрдючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 із піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-ге місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з’явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

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