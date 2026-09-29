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Київ все більше нагадує прифронтове місто - The Guardian

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 16:44
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Російські удари по Києву відбуваються практично щодня і призводять до загибелі та поранень мирних жителів.
Київ дедалі більше нагадує місто поблизу лінії фронту
Київ дедалі більше нагадує місто на передовій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Росія змінює тактику атак
  • Удари наближаються до кордонів

Київ дедалі частіше стикається з масштабними російськими атаками, через що українська столиця поступово набуває рис прифронтового міста. Лише за останній тиждень російські ракети та реактивні безпілотники вражали житлові будинки, офісні будівлі, склади та центри обробки даних у різних районах столиці. Про це пише The Guardian.

За даними видання, російські удари по Києву відбуваються практично щодня і призводять до загибелі та поранень мирних жителів. На цьому тлі в місті посилюється відчуття, що воно зіткнулося з найінтенсивнішою повітряною кампанією Росії з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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"Кампанія з використанням дронів і ракет спрямована на те, щоб підірвати стійкість населення та завдати шкоди економіці. Подвійний удар у понеділок, ймовірно, викличе нові побоювання щодо здатності України захистити навіть найбільш охоронювані райони столиці", - зазначає The Guardian.

Росія змінює тактику атак

Журналісти звертають увагу на появу у Росії нових реактивних варіантів "Шахедів". За даними видання, вони здатні рухатися швидше за попередні моделі, що ускладнює їх перехоплення українською протиповітряною обороною.

Україна поки що продовжує розробку власних засобів-перехоплювачів, які мають допомогти протистояти новій загрозі.

Водночас російські війська змінили тактику застосування безпілотників. Зокрема, "Шахеди" стали частіше запускати вдень. У результаті мешканці великих міст можуть перебувати під загрозою повітряних атак протягом значної частини доби.

The Guardian зазначає, що серед об’єктів, пошкоджених у результаті російських ударів, чимало будівель, де в момент атак перебувають люди. Багато українців продовжують працювати під час повітряних тривог, а не проводять весь цей час у укриттях.

Удари наближаються до кордонів

Видання також пише, що Росія продовжує завдавати ударів по українських пунктах пропуску. Наслідки таких атак уже відчуваються за межами України.

Нещодавно в Польщі оголосили попередження про можливу повітряну загрозу та закликали мешканців східної частини Люблінської області сховатися в укриття.

За оцінкою The Guardian, подібні дії свідчать про те, що Росія зберігає можливість розширювати масштаб повітряної кампанії. При цьому дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення війни, поки що не демонструють помітного прогресу.

Київ все більше нагадує прифронтове місто - The Guardian
Інфографіка: Главред

Взимку РФ може посилити удари по енергетиці

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак заявив, що мешканці України потенційно в будь-який момент можуть опинитися в умовах відключення світла та води.

За його словами, причиною цього стануть удари Росії. Він додав, що протягом останніх місяців ворог зосереджує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи збережеться ця тенденція в зимовий період.

"Ми не знаємо точно, якою буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації, які будуть ключові точки", - підкреслив нардеп.

Атаки РФ по Україні - головне

Як писав Главред, Росія в останні тижні скоригувала тактику повітряних атак по Україні, помітно скоротивши застосування балістичних ракет і збільшивши кількість реактивних безпілотників. За даними Bloomberg, це може свідчити про те, що Москва намагається зберегти найпотужніші ракети для масштабних ударів у зимовий період.

Росія здатна суттєво посилити ракетні удари по Києву, однак її виробничі можливості у сфері балістичних ракет залишаються обмеженими. Про це заявив народний депутат України від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. Одна людина постраждала, у Солом’янському районі уламки впали на 25-поверховий будинок.

23 вересня країна-агресор Росія почала наносити інтенсивні удари по дата-центрах у Києві. Це частина нової тактики ворога в рамках кампанії ударів великої дальності, спрямованої на підрив української економіки.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері в 1821 році під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а в 1964 році редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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