Кинув мікрофон: Меладзе розлютився на глядачів під час концерту

Валерій Меладзе не зміг стримати своїх емоцій через поведінку своїх прихильниць.

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Валерій Меладзе розлютився на глядачок / Колаж "Главред", фото Instagram/meladzevalerian

Коротко:

Через що розсердився Валерій Меладзе

Що він сказав шанувальницям

Співак-мовчун Валерій Меладзе втратив самоконтроль під час власного концерту, який відбувався у столиці Чехії на критій арені Sportovní hala Fortuna.

Як пишуть російські пропагандисти, під час виконання однієї з пісень Меладзе несподівано кинув мікрофон і покинув сцену прямо посеред програми. Співака вивела з себе бійка між фанатками Валерія у VIP-зоні.

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За словами однієї російської блогерки, "дівчата натовпом накинулися на одну". Меладзе це побачив і розлютився.

Валерій Меладзе продемонстрував свій грузинський характер / фото: instagram.com, Валерія Меладзе

"Ви що... Якісь бійки тут відбуваються. Тут концерт. До біса всіх, хто тут влаштував галас! Не треба бути ідіотами! Я стежу за всіма вами", - заявив Валерій зі сцени.

Незабаром після скандалу артист вирішив припинити свій концерт: "Усе, що має початок, має кінець. Це закон буття. Я бачу, що тут усі люди освічені й чудово розуміють, що все, що починається, - закінчується".

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Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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