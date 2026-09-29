"Хвороба забирає всі сили": Харчишин зізнався та скасував концерти

Співак зізнався, що хвороба позбавила його сил, і запропонував шанувальникам три варіанти.

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Валерій Харчишин повідомив про проблеми зі здоров’ям / колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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Харчишин розповів про проблеми зі здоров’ям

Симфонічний концерт відбудеться в лютому

Український музикант і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відклав концерт із симфонічним оркестром у Дніпрі, який мав відбутися 30 вересня, через хворобу. Співак розповів про проблеми зі здоров’ям у Instagram.

Артисту й раніше доводилося виходити на сцену, маючи проблеми зі здоров’ям, але цього разу недуга виявилася серйознішою. Своє рішення він пояснив так: "У мене сумні новини. Через мою хворобу ми змушені перенести концерт із симфонічним оркестром. За роки на сцені мені не раз доводилося виходити не дуже здоровим, але цього разу хвороба забрала всі сили", - зізнався артист.

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Харчишин розповів про стан здоров’я / Скріншот

Музикант поспішив заспокоїти шанувальників: виступ з оркестром обов’язково відбудеться, але вже в лютому 2026 року.

Тим, хто не зможе прийти на нову дату, обіцяють повернути гроші. Є й третій варіант: квитки можна обміняти на концерт "Другої Ріки" в Дніпрі, який відбудеться в грудні.

Харчишин повідомив про хворобу / Скріншот Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

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Про особу: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974 р., Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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