"Хвороба забирає всі сили": Харчишин зізнався та скасував концерти

Коротко:
- Харчишин розповів про проблеми зі здоров’ям
- Симфонічний концерт відбудеться в лютому
Український музикант і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відклав концерт із симфонічним оркестром у Дніпрі, який мав відбутися 30 вересня, через хворобу. Співак розповів про проблеми зі здоров’ям у Instagram.
Артисту й раніше доводилося виходити на сцену, маючи проблеми зі здоров’ям, але цього разу недуга виявилася серйознішою. Своє рішення він пояснив так: "У мене сумні новини. Через мою хворобу ми змушені перенести концерт із симфонічним оркестром. За роки на сцені мені не раз доводилося виходити не дуже здоровим, але цього разу хвороба забрала всі сили", - зізнався артист.
Музикант поспішив заспокоїти шанувальників: виступ з оркестром обов’язково відбудеться, але вже в лютому 2026 року.
Тим, хто не зможе прийти на нову дату, обіцяють повернути гроші. Є й третій варіант: квитки можна обміняти на концерт "Другої Ріки" в Дніпрі, який відбудеться в грудні.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що мовчазний співак Валерій Меладзе втратив самоконтроль під час власного концерту, який відбувався у столиці Чехії на критій арені Sportovní hala Fortuna.
Раніше також колишній партнер актриси Хайден Панеттьєрі - Володимир Кличко - вжив термінових юридичних заходів після її смерті.
Вас також може зацікавити:
- Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним
- 51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"
- "Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна
Про особу: Валерій Харчишин
Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974 р., Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред