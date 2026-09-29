"Моліться": пропагандистка Сімоньян із лікарні благає дати їй шанс на життя

Путіністка Сімоньян, лежачи на лікарняному ліжку, знову просить своїх фоловерів помолитися за неї.

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Сімоньян просить своїх підписників помолитися / Колаж "Главред", фото "ЕГ", "Стархіт"

Коротко:

Чому Сімоньян опинилася в лікарні

Про що вона знову просить своїх фоловерів

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, благає своїх російських прихильників молитися за її здоров’я.

Як написала розпалювачка війни та ненависті на своїй сторінці в Telegram, Сімоньян знову довелося лягти на операційний стіл через важкі побічні ефекти променевої терапії, яку вона проходила півроку тому на тлі агресивного раку грудей.

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Симоньян згадала про Бога на лікарняному ліжку / Скріншот Telegram

"Вчора пізно ввечері закінчилася моя операція, слава Богу. Дякую всім, хто молився. Я ще в лікарні, помоліться ще трохи. Усім, хто запитував: це такі побічні ефекти променевої терапії, яка була півроку тому. Ось вони, на ПЕТ/КТ їх стало видно. Загалом, з ними треба було боротися, залишати це все не можна. Я розповідаю для того, щоб дівчата, які проходять через те, через що я проходжу, не переживали. Не хвилюйтеся, дівчата. Все робиться зараз, слава Богу, з Божою допомогою. Моліться і робіть те, що потрібно", - поділилася Симоньян.

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Зазначимо, що раніше Симоньян нібито захворіла на рак грудей і тривалий час лікувалася в терористичній Росії.

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Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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