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Бельгія до кінця року передасть Україні партію винищувачів F-16 - що відомо

Юрій Берендій
29 вересня 2026, 16:51
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Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця року. Україна отримає винищувачі за прискореною процедурою та вже отримала боєприпаси до них.
Скільки літаків F-16 передасть Бельгія
Скільки літаків F-16 передасть Бельгія / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН

Ключові тези:

  • Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця року
  • Літаки отримають за прискореною процедурою
  • Україна вже отримала боєприпаси до F-16

Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За словами глави держави, домовленість із бельгійською стороною вже досягнута. Йдеться саме про три винищувачі, які мають надійти Україні до завершення 2026 року.

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"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", - заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив про вже здійснені поставки боєприпасів для цих літаків. До них долучилися не лише Бельгія, а й Іспанія.

"Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії", - зазначив президент України.

Глава держави пов'язав посилення авіаційного компонента із необхідністю протидіяти російським повітряним атакам. Він наголосив на потребі збільшувати спроможності України зі знищення повітряних цілей.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя", - сказав Зеленський.

Бельгія до кінця року передасть Україні партію винищувачів F-16 - що відомо
F-16 / Інфографіка: Главред

Дефіцит ракет для F-16 - що відомо

Українські винищувачі F-16 відчувають нестачу ракет класу "повітря-повітря", через що для перехоплення реактивних дронів періодично застосовують вбудовані гармати. Про це повідомив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН.

За словами фахівця, активне залучення винищувальної авіації до боротьби з реактивними "Шахедами" призвело до швидшого витрачання запасів ракет. Росія, зазначає він, розраховувала на такий ефект.

Через це українські F-16 в окремих випадках використовують штатну гармату M61 Vulcan для ураження таких цілей.

"Якщо казати про гармату M61 Vulcan, то вона використовується періодично повітряними силами на базі F-16 для протидії таким загрозам", - сказав Храпчинський.

На цьому тлі Києву необхідно посилити роботу з державами, які мають відповідний парк західної авіації та озброєння. Йдеться передусім про європейських партнерів, які експлуатують F-16 і F-35 та використовують американські ракети.

Храпчинський вважає, що переговори мають бути спрямовані не лише на отримання додаткових боєприпасів, а й на збільшення їхнього виробництва. "Головна задача нашої дипломатії – перемовини з європейськими країнами, які експлуатують літаки F-16, F-35 і використовують американську зброю", - наголосив експерт.

Водночас пошук альтернативних ракет, які можна було б інтегрувати на українські F-16, має суттєві технічні обмеження. За оцінкою фахівця, американська сторона зацікавлена передусім у використанні власного озброєння на своїх літаках і не прагне відкривати можливість для широкої інтеграції інших систем.

Водночас практика інших країн показує, що такі рішення можливі за наявності відповідних ліцензій. Храпчинський навів приклад Туреччини, яка інтегрувала власні ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-поверхня" на F-16. Подібні можливості щодо модернізації та обслуговування літаків має і Польща.

"Є приклад Туреччини, яка використовує власні ракети класу "повітря-повітря" або "повітря-поверхня" для F-16. Це відбулося по ліцензії", - зазначив Храпчинський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про укладену угоду з Україною щодо постачання ракет-перехоплювачів у рамках механізму JUMPSTART. Угодуа має на меті посилити протиповітряну оборону України. Сума пакета через механізм JUMPSTART оцінюється в 350 мільйонів канадських доларів за повідомленнями сторін.

Велика Британія передала Україні частину інформації, необхідної для виготовлення ракет SCALP і Storm Shadow за участі британських і французьких технологій. Це рішення щодо передачі даних від британської канцелярії спрямоване на відкриття можливостей для виробництва або створення аналогу в Україні через кооперацію з Францією, зокрема в рамках проєктів, пов'язаних із Brakestop.

Володимир Зеленський повідомив про отриммання Україною нових ракет та систем протиповітряної оборони. Президент відзначив, що обсяги деяких постачань не розкриваються, а запасів для повного захисту повітряного простору все ще недостатньо.

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Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

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