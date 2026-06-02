У Дніпрі зростає кількість жертв атаки РФ: з-під завалів витягли тіло вбитої дитини

Анна Ярославська
2 червня 2026, 10:04
Рятувальники розбирають завали на місцях російських ударів. Місцева мешканка чекає, коли знайдуть її сина, на якого впали бетонні конструкції.
Кількість жертв ворожої атаки на Дніпро зросла до восьми осіб / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, скріншот

  • Окупанти вбили вісім мешканців під час нічної атаки на місто
  • Поранення різного ступеня тяжкості отримали 36 мирних громадян
  • З-під завалів чотириповерхівки витягли тіло маленького хлопчика

У ніч на 2 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Дніпру. В результаті атаки загинули вісім осіб, зокрема, й маленький хлопчик. Крім того, 36 осіб постраждали.

Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про шість жертв. Згодом їхня кількість зросла.

За його словами, у Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автомобілі.

О 08:54 стало відомо, що в лікарні помер ще один чоловік, поранений внаслідок російської атаки на Дніпро.

"На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими", - повідомив Ганжа.

Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів.

35 осіб отримали поранення, серед них – троє дітей. 20 поранених госпіталізовано. Четверо – у важкому стані.

О 09:35 стало відомо, що атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченого атакою чотириповерхового будинку", - написав Ганжа.

Таким чином, кількість жертв російської атаки в Дніпрі зросла до восьми.

  • Наслідки атаки на Дніпро 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 2 червня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Тим часом рятувальники розбирають завали на місцях російських ударів і шукають людей. Як пише ДС: новини Дніпро, мешканка міста Людмила Кирилівна чекає, коли знайдуть її сина.

"Син під завалами там лежить…", — сказала жінка.

Мешканка Дніпра розповіла, що під час російської атаки вона перебувала в одній кімнаті будинку, а її син — у сусідній. В результаті влучання ракети на чоловіка обрушилися бетонні конструкції.

Людмила Кирилівна сподівається, що її сина вдасться знайти живим.

Сьогодні їй виповнилося 86 років. Вранці вони з сином збиралися поїхати на дачу, де було б безпечніше, однак здійснити задумане не встигли.

Дивіться відео — Мешканка Дніпра чекає новин від рятувальників — її син опинився під завалами:

Нагадаємо, вночі ворог атакував місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого загинув рятувальник.

Атака на Україну 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи. Монітори попереджали про рух ракет "Циркон" у напрямку столиці.

Харківська область також потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.

Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, і одна дитина.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

За даними Повітряних сил, атака на Україну 2 червня стала однією з наймасштабніших. Повітряні сили зафіксували 729 цілей. Основним напрямком нальоту окупантів став Київ. Сили протиповітряної оборони збили 40 ворожих ракет і 602 БПЛА. Російські влучання та прильоти зафіксовані на 38 локаціях.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

У Дніпрі зростає кількість жертв атаки РФ: з-під завалів витягли тіло вбитої дитини

"РФ горітиме сильніше": у РНБО зробили жорстку заяву після атаки на Україну

