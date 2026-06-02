У Дніпрі зростає кількість жертв атаки РФ: з-під завалів витягли тіло вбитої дитини

Рятувальники розбирають завали на місцях російських ударів. Місцева мешканка чекає, коли знайдуть її сина, на якого впали бетонні конструкції.

Кількість жертв ворожої атаки на Дніпро зросла до восьми осіб

Коротко:

Окупанти вбили вісім мешканців під час нічної атаки на місто

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 36 мирних громадян

З-під завалів чотириповерхівки витягли тіло маленького хлопчика

У ніч на 2 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Дніпру. В результаті атаки загинули вісім осіб, зокрема, й маленький хлопчик. Крім того, 36 осіб постраждали.

Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про шість жертв. Згодом їхня кількість зросла.

За його словами, у Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автомобілі.

О 08:54 стало відомо, що в лікарні помер ще один чоловік, поранений внаслідок російської атаки на Дніпро.

"На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими", - повідомив Ганжа.

Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів.

35 осіб отримали поранення, серед них – троє дітей. 20 поранених госпіталізовано. Четверо – у важкому стані.

О 09:35 стало відомо, що атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченого атакою чотириповерхового будинку", - написав Ганжа.

Таким чином, кількість жертв російської атаки в Дніпрі зросла до восьми.

Тим часом рятувальники розбирають завали на місцях російських ударів і шукають людей. Як пише ДС: новини Дніпро, мешканка міста Людмила Кирилівна чекає, коли знайдуть її сина.

"Син під завалами там лежить…", — сказала жінка.

Мешканка Дніпра розповіла, що під час російської атаки вона перебувала в одній кімнаті будинку, а її син — у сусідній. В результаті влучання ракети на чоловіка обрушилися бетонні конструкції.

Людмила Кирилівна сподівається, що її сина вдасться знайти живим.

Сьогодні їй виповнилося 86 років. Вранці вони з сином збиралися поїхати на дачу, де було б безпечніше, однак здійснити задумане не встигли.

Нагадаємо, вночі ворог атакував місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого загинув рятувальник.

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи. Монітори попереджали про рух ракет "Циркон" у напрямку столиці.

Харківська область також потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.

Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, і одна дитина.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

За даними Повітряних сил, атака на Україну 2 червня стала однією з наймасштабніших. Повітряні сили зафіксували 729 цілей. Основним напрямком нальоту окупантів став Київ. Сили протиповітряної оборони збили 40 ворожих ракет і 602 БПЛА. Російські влучання та прильоти зафіксовані на 38 локаціях.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

