"РФ горітиме сильніше": у РНБО зробили жорстку заяву після атаки на Україну

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

https://glavred.net/war/rf-budet-goret-eshche-silnee-v-snbo-sdelali-zhestkoe-zayavlenie-posle-ataki-na-ukrainu-10769621.html Посилання скопійоване

У РНБО пригрозили атакою на Росію / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

У РФ є перевага в балістиці

Російські окупанти атакували українські міста великою кількістю ракет і ударних дронів. В результаті атаки є загиблі та постраждалі, серед яких — діти. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко емоційно висловився після обстрілу і пригрозив Росії.

Він підкреслив, що зараз у РФ є перевага в балістиці.

відео дня

"Співчуття родичам загиблих і всім постраждалим від російського обстрілу. Жалюгідні росіяни поки що мають перевагу в балістиці, і це останнє, що у них є. Ключове тут — поки що", — зазначив Коваленко.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Водночас він додав, що ворог не припиняє вбивати мирних жителів, тому теж зазнаватиме атак.

"Путін обстрілами наших міст все більше провокує війну в кожному російському місті. Росія горить і буде горіти ще сильніше. Інакше не буде", — заявив він.

Скільки ракет і дронів запустила РФ — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляв Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни запустили 73 ракети та 656 дронів.

Ворог застосував:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, боєприпасів типу "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Ракети, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під ракетним обстрілом. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня. Через кілька хвилин після цього в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Інші новини:

Про особу: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме спробам росіян, ФСБ, ГРУ та СВР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне співтовариство, яке зацікавлене у захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", — зазначив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред