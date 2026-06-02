"Бажання одне - зустріти ранок": зірки приголомшені нічною атакою на Київ

Знаменитості розповіли, як пережили російський обстріл Києва.

Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк після російського нападу на Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк

РФ завдала ракетного удару по Україні

Що про атаку РФ повідомили українські зірки

У ніч на 2 червня російська армія масштабно атакувала Україну. Основним напрямком обстрілу став Київ, який атакували балістичні ракети "Циркон", крилаті ракети Х-101, а також безпілотники.

Главред розповість, як відреагували на неспокійну ніч українські зірки.

Маша Єфросиніна

Відома ведуча Маша Єфросиніна вже традиційно проводить ніч у метро разом із сином. Знаменитість опублікувала фото їхнього імпровізованого ночівлі та поділилася емоціями.

"Контрасти життя, яких ми не просили. Страшно відкривати новини", — висловилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна під час атаки на Київ 2 червня / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва без прикрас показала себе після нічного обстрілу. Зірка сфотографувалася без макіяжу, щоб показати, який відбиток накладають безсонні ночі через російські удари.

"Ось це нічка. Київ", — підписала знімок Надя, додавши емодзі розбитого серця.

Надя Дорофєєва — атака на Київ 2 червня / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Олена Світлицька

Актриса Олена Світлицька опублікувала зворушливий знімок разом із дітьми, які спали під час російської атаки у ванній кімнаті на підлозі. Вона замислилася над тим, що українці зараз особливо гостро відчувають крихкість людського життя, і розповіла про жертви сьогоднішнього удару.

"Кожен день живемо, як останній. Але чи повинні так жити наші діти?", — запитала Світлицька.

Олена Світлицька з дітьми ховається від обстрілу / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Ілона Гвоздева

Популярна хореографка Ілона Гвоздева емоційно висловилася після обстрілу і зізналася, що відчуває сильну тривогу та занепад сил.

"Бережіть себе! У такі моменти я тільки молюся і ловлю себе на думці, що з кожним новим обстрілом стаю все більш тривожною і мені все важче справлятися з емоціями. Але незважаючи ні на що, я намагаюся відволіктися і глибоко дихаю. Бажання одне — зустріти ранок", — поділилася Гвоздева.

Ілона Гвоздева про російську атаку 2 червня / фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

Леся Нікітюк

Відома ведуча Леся Нікітюк показала фотографію з маленьким сином Оскаром. Разом вони ховалися від ворожого обстрілу на паркінгу будинку. Зірка постаралася максимально утеплитися і спустилася в укриття, закутавшись у халат, а малюка вкрила теплою ковдрою.

"Всі вже вийшли?", — запитала у підписників Нікітюк.

Леся Нікітюк із сином у сховищі / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Юлія Саніна

Популярна співачка Юлія Саніна, яка нещодавно повернулася до Києва, знову відчула на собі весь жах російських атак. Вона не приховувала, що пережите вночі стало для неї новим страшним досвідом.

"Київ, яка страшна ніч. Повторні звуки і наслідки війни — це просто не вкладається в голові. Дніпро, Харків... Співчуття всім постраждалим", — написала Саніна.

Реакція Юлії Саніної на атаку на Київ / фото: instagram.com, The Hardkiss

Григорій та Христина Решетники

Відомий ведучий Григорій Решетник і його дружина також відреагували на нічну атаку. Вони висловили співчуття постраждалим і розповіли про свої емоції.

"Просто жах. Бажаю, щоб на болотах теж чули такі звуки над головами. Бережіться", — написала Христина Решетник.

Крістіна Решетник про атаку на Київ / фото: instagram.com, Крістіна Решетник

"Було, як завжди, дуже голосно. Але навіть після найтемнішої ночі настає світанок... Подяка нашим Силам оборони. Ми живемо у складні часи, але маємо триматися, щоб не впасти і вистояти... Щирі співчуття постраждалим", — висловився Григорій Решетник.

Григорій Решетник про російський удар / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Про особу: Маша Єфросиніна Маша Єфросиніна – українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаSтгоуон, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус" і найуспішніших — за версією видання "Новое время". З 2018 року — Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

