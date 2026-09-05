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РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину

Марія Николишин
5 вересня 2026, 09:24
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Аналітики фіксують, що Москва домагається розмов зі США без участі України.
РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину
РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Росія тисне на посланців Трампа щодо поїздки в Київ
  • Путін не зупиняє удари перед приїздом делегації
  • Кремль хоче переговорів зі США без Києва

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак країна-агресор Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку американської делегації під час її майбутнього візиту до України.

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За інформацією джерел, наближених до адміністрації президента США Дональда Трампа, Віткофф і Кушнер висловлювали занепокоєння щодо своєї безпеки під час поїздки до Києва.

Водночас Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак того, що Росія припинить свої удари під час візиту представників Трампа до Києва.

"Очевидна неготовність Путіна гарантувати безпеку американської делегації в Україні свідчить про небажання Кремля визнати США посередником у мирних переговорах і підкреслює зусилля Росії змусити США вести переговори виключно з Росією", - наголошують в ISW.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Україні потрібна активізація переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.

За його словами, у мирному процесі не повинно бути пауз і новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як закінчити війну.

"Україна має ідеї, в тому числі креативні ідеї, аби максимально активізувати цей процес. Ми очікуємо на приїзд американської переговорної команди", - наголосив він.

Спецпосланці Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

Джерела Bloomberg зазначають, що попередні поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли жодного прогресу, і немає підстав вважати, що цього разу вони привезуть прийнятні пропозиції.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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