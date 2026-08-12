Новоросійськ всю ніч перебував під обстрілом: ЗСУ намагалися зірвати запуск ракет по Україні

Ця атака стала однією з наймасштабніших для міста за останній час. Мешканці Новоросійська назвали минулу ніч найгіршою за весь час війни.

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Удар по Новоросійську міг зірвати плани окупантів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Атака на порт Новоросійська тривала всю ніч

Працювала посилена російська ППО

Метою атаки міг бути зрив запуску крилатих ракет

Новоросійськ у Краснодарському краї всю ніч перебував під масованою атакою. Після ударів у місті зафіксовано численні пожежі та руйнування. Монітори повідомляють про "удари" по портовій інфраструктурі, зокрема по нафтових і зернових об’єктах.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, вночі Сили оборони України завдавали ударів по порту Новоросійська. Там активно працювала російська протиповітряна оборона.

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"Вибухи не припиняються вже п’ять годин", - написали монітори о четвертій годині ранку.

Що могло стати ціллю удару

За наявною інформацією, головною метою атаки могла бути спроба зірвати підготовку росіян до запуску крилатих ракет саме з району Новоросійська. Про можливий обстріл українських міст у найближчі дні попереджали й раніше - і нинішня активність Сил оборони може бути прямою відповіддю на ці плани.

Реакція протиповітряної оборони Росії

Масштаб задіяної ППО в районі порту вказує на те, що країна-агресор РФ сприйняла загрозу серйозно. Наразі точних даних про наслідки атаки, збитки чи можливі влучання немає - інформація уточнюється.

Водночас Exilenova+ повідомляє, що в Новоросійську після атаки спалахнули пожежі.

"Пишуть, що дуже смердить гарью і центр у диму, але розібратися, що горить, не можуть", - йдеться в повідомленні.

Монітори повідомляють про "влучання" по Новоросійському зерновому елеватору. Також NASA firms фіксує пожежу в місті після атаки.

NASA фіксує пожежу в Новоросійську після атаки / t.me/exilenova_plus

Новоросійський зерновий елеватор - великий зерноперевалочний комплекс у порту Новоросійська, призначений для прийому, зберігання та навантаження зерна на морські судна для подальшого експорту.

Також у Новоросійську було атаковано Новоросійський комбінат хлібопродуктів. На території підприємства зараз триває пожежа.

ПАТ "НКХП" - великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що включає два елеватори та комплекс портових споруд. Загальна місткість сховищ підприємства становить 300 тис. тонн, а глибина біля причальної стінки дозволяє приймати та обслуговувати судна дедвейтом до 72 тис. тонн.

Дивіться відео - Кадри атаки на Новоросійськ 12 серпня:

NASA Firms фіксує численні пожежі в місті після атаки:

NASA Firms

"Місцеві жителі Новоросійська пишуть, що це була найгірша ніч за весь час путінської спецоперації. Місто всю ніч перебувало під масованим нападом", - підкреслюють монітори.

Оновлено. У Новоросійську після нічної атаки зафіксовано пожежі на нафтовому терміналі та у Військовій гавані. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

На знімках відмічено кілька осередків вогню:

у районі адміністративних та житлових будівель;

ландшафтна пожежа;

біля причалу нафтового терміналу "Шесхаріс" - можливо, поряд були танкери;

в районі Військової гавані, де базуються кораблі та підводні човни Чорноморського флоту РФ.

За даними моніторингу, серед кораблів, які можуть бути біля причалів, - БДК "Петро Моргунов", патрульний корабель "Василь Биков" та мінні тральщики.

Атаки по Росії - новини

Як писав Главред, 11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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