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Чому Росія почала масовано бити по Одесі - Ігнат назвав справжню причину

Юрій Берендій
20 липня 2026, 18:14оновлено 20 липня, 18:54
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Повітряні сили пояснили, чому південь України опинився під посиленим вогнем і яку зброю застосовує ворог.

Чому Росія почала масовано бити по Одесі - Ігнат назвав справжню причину
Удари по Одещині - чому область стала головною ціллю Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Північ"

Ключові тези:

  • Росія вночі застосувала 96 засобів атаки
  • Зростає частка реактивних дронів "Бандероль"
  • Одещина приваблює ворога через порти й логістику

Росія вночі проти понеділка, 20 липня, застосувала проти України 96 засобів повітряного нападу - серед них безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Про те, чому Одещина стала особливою ціллю для росіян розповів в ефірі Ранок.LIVE начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Чому Одещина в пріоритеті у ворога

За його словами, Одеська область роками залишається однією з головних цілей російських атак, і причина цього - не лише географія. Довга берегова лінія, сусідство з Румунією та Молдовою і зосереджена тут морська логістика роблять область стратегічно вигідною ціллю для ворога.

"Особливість розташування Одеси - це морське узбережжя великої протяжності, де зосереджено чимало інфраструктурних об'єктів. Там також є значні економічні потужності України, особливо морська логістика", - зазначив Юрій Ігнат.

Саме тому останніми днями російська армія завдає по регіону комбінованих ударів - одночасно з літаків і з тимчасово окупованого Криму, намагаючись пошкодити портову інфраструктуру, судноплавство та цивільні судна.

Яку зброю застосовує Росія

Для атак на Одещину ворог використовує одразу кілька типів озброєння. Серед них - керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційні Х-31П, а також ракети "Онікс" і Х-22, які запускають із окупованого Криму.

Додатково до ударних дронів Shahed росіяни залучають безпілотники "Гербера" та вже згадані баражуючі боєприпаси "Бандероль".

"Це не нова зброя. Просто її раніше використовували менше, тому вона була не такою помітною. Періодичність атак зараз доволі щільна, особливо по південних областях України", - підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, ворог дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси "Бандероль", що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

"Противник почав часто використовувати баражуючі боєприпаси "Бандероль" - гібрид дрона з ракетою. Частка реактивних БпЛА постійно підвищується. Ми бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках", - сказав Ігнат.

Реактивні дрони летять значно швидше за звичайні ударні безпілотники, тому для їхнього перехоплення українські сили змушені задіювати одразу два типи засобів.

""Бандероль" - звичайна ціль для протиповітряної оборони, тому що параметри польоту схожі до крилатої ракети. Швидкість польоту в нього близько 600 кілометрів на годину", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат уточнив, що ці боєприпаси зазвичай запускають із російських безпілотників "Оріон", які діють над акваторією Чорного моря. Саме звідти найчастіше завдавали ударів по Миколаївській та Одеській областях, хоча носіями "Бандеролі" можуть бути й інші літальні апарати.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Який сценарій атак готує РФ - коментар експерта

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що, за наявними оцінками, Росія планує виробляти близько 1000–1500 ракет "Бандероль" на рік. За його словами, це доволі значний обсяг, а сама ракета є значно дешевшою у виробництві порівняно з крилатими чи балістичними ракетами.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на певні успіхи зі створенням реактивних модифікацій, нарощувати їх серійний випуск Росії значно складніше, ніж виробництво аналогічних боєприпасів із бензиновими двигунами.

"У реактивних "Шахедах" критична частина - це реактивний двигун. Зараз росіяни купують їх у Китаї та Тайвані. Вони коштують дорожче, ніж бензинові двигуни. Також є нюанс: таким "Шахедам" потрібно більше палива для польоту. І вони залишають дуже потужний тепловий слід, що дає можливість працювати по них ракетами, а не лише, наприклад, перехоплювачами", - пояснив він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розкрив деталі російскього удару керованими авіабомбами по житловому кварталу в Запоріжжі. За офіційними даними внаслідок удару зафіксовано пошкодження п’ятиповерхового будинку. Дві людини загинули, щонайменше десять осіб поранені.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вранці 20 липня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За повідомленням ОВА, пошкоджено міську інфраструктуру, на місці працюють екстрені служби.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські війська вперше застосували керовану авіабомбу по Павлограду. Унаслідок удару загинули двоє людей, щонайменше 15 отримали поранення і пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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