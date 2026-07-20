Ворожий "приліт" по житловій зоні: Росія вдарила по Сумах, що відомо

Ворог завдав удару по житловому сектору міста реактивним безпілотником, пошкодивши багатоповерховий будинок.

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Увечері 20 липня окупанти атакували Суми реактивним безпілотником. Ворожий дрон влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, росіяни завдали удару по житловому сектору міста, попередньо застосувавши реактивний БПЛА.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до трьох.

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Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що серед постраждалих - жінка та двоє дітей. Одну дитину госпіталізували, інформація про її стан уточнюється. Жінці та другій дитині медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Також унаслідок удару виникла пожежа. На місці влучання працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Начальник ОВА наголосив, що загроза повторних ударів по місту залишається. Місцевих жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до завершення небезпеки.

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