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Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо

Юрій Берендій
18 липня 2026, 11:44оновлено 18 липня, 12:30
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Внаслідок масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини загинули люди.
Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо
РФ ударила по порту на Одещині, є загиблі та поранені серед цивільних / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Ключові тези:

  • Росія вдарила по порту Одещини, є загиблі та поранені
  • Атаковано іноземне судно під прапором Антигуа і Барбуда
  • Ворог завдав повторного удару під час рятувальної операції

Країна-агресорка Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда - загинула людина, ще троє отримали поранення і були госпіталізовані. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА, удар по регіону мав масований характер і зачепив насамперед портову інфраструктуру.

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"Росія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних", - повідомив Кіпер.

Наслідки удару по портовій інфраструктурі

Крім судна, під ударом опинилися й берегові об'єкти - будівлі, резервуари та склади зазнали пошкоджень. Дані про постраждалих серед персоналу цих об'єктів на момент повідомлення не надходили.

"Щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - зазначив голова ОВА.

Повторний удар під час рятувальної операції

Найнебезпечніший момент стався вже після першої атаки, коли рятувальники розпочали ліквідацію наслідків. Ворог вдарив повторно - саме в той час, коли на місці працювала спецтехніка.Внаслідок цього удару постраждала рятувальна техніка, однак жертв серед особового складу вдалося уникнути, оскільки люди на той момент перебували в укритті. Кіпер підсумував мотиви ворожих атак на регіон.

"Ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу інфраструктуру, експортні можливості, життя мирних людей", - заявив Кіпер.

Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розкривав деталі про авіаудар по Запоріжжю керованими авіабомбами. Він зазначив, що внаслідок удару КАБами по Запоріжжю є загиблі, зафіксовано руйнування житлових будинків.

До цього начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про атаку на Одещину. Він акцентував, що пошкоджено цивільну інфраструктуру і виникли пожежі у місті.

Пресслужба ДСНС згодом уточнила деталі про ракетний удар по житловому кварталу Одеси. У пресрелізі йшлося, що загинула жінка в парку, її діти вижили та отримали необхідну допомогу. Внаслідок влучання зафіксовано загибель двої людей, щонайменше семеро постраждалих.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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