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Осінь стане вирішальною: Зеленський після засідання Ставки анонсував зміни в ЗСУ

Юрій Берендій
20 липня 2026, 23:05
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Президент повідомив про новий формат постійного діалогу між військовими, виробниками та урядом і назвав пріоритети до осені.

Осінь стане вирішальною: Зеленський після засідання Ставки анонсував зміни в ЗСУ
Засідання Ставки 20 липня - про що вдалось домовитись / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

  • Ставка вперше звела виробників зброї з командирами корпусів
  • Обговорили дефекти техніки, виявлені у боях
  • Запроваджують регулярний формат таких зустрічей

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому вперше в єдиному форматі зустрілися виробники зброї та обладнання з командирами армійських корпусів, які застосовують цю техніку в бою. У зустрічі взяли участь командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, підрозділів "Хартія" та "Азов", а також представники оборонної промисловості, Міністерства оборони, Міністерства фінансів і спецслужб держави. Про це президент повідомив у дописі в Telegram.

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За словами президента, більшість обговорюваних питань стосувалися суто практичних речей - реальних бойових потреб, затримок у постачанні, невирішених питань закупівель і додаткового фінансування контрактів.

Йшлося про дрони всіх типів, наземні роботизовані комплекси та далекобійні артилерійські снаряди, які, за оцінкою глави держави, потрібні практично на кожному напрямку інтенсивних боїв.

Учасники наради домовились, що подібний формат спілкування між корпусами, виробниками зброї та урядовими структурами стане регулярним - координувати його будуть Міністерство оборони та РНБО.

Дефекти зброї та контроль якості

Окремо на Ставці підняли тему конкретних дефектів продукції, виявлених під час бойового застосування. Зеленський наголосив на важливості зворотного зв'язку від військових до виробників.

"Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно", - зазначив президент.

Він додав, що вже призначив на завтра зустрічі з іншими командирами корпусів - відгук, за його словами, має надійти від усієї корпусної системи Сил оборони України.

Пріоритети до осені

Зеленський повідомив, що продовжить визначати корективи в оборонній стратегії та пріоритети у виробництві й постачанні техніки у війська. Значну частину уваги, за його словами, приділили питанням протиповітряної оборони - і, відповідно, завданням для МЗС та української дипломатії загалом.

"Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени", - заявив Зеленський.

Президент подякував учасникам наради за відвертість і змістовність розмови, а також військовим, які утримують позиції на фронті.

Росія готує нову хвилю мобілізації - скількох планують призвати

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. За його словами, восени Кремль планує залучити до війська близько 500 тисяч осіб для участі у війні проти України.

Коваленко зазначив, що частину мобілізованих можуть відправляти на фронт уже протягом перших двох тижнів після призову, щоб компенсувати втрати російських військ на сході. Іншу частину, за його оцінкою, готуватимуть щонайменше місяць із розрахунком на можливе відкриття нового напрямку бойових дій. Саме такий сценарій, за його словами, наразі розглядає російське військово-політичне керівництво.

Водночас глава ЦПД попередив, що найближчі місяці можуть стати одним із найскладніших етапів війни для України. На його думку, випробування чекатимуть не лише українських військових, а й усю державу загалом.

"В нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства", - попередив він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про балістичні удари по підприємствах Києва. Він підкреслив, що психологічний розрахунок ворога спрямований на саме місто, а не на конкретне виробництво. За його словами, під час останньої атаки ракети влучили по старих заводах Києва.

Співвласник Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео запуску неназваної української ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Одеська область стала пріоритетною ціллю російських атак. За його даними, 96 засобів атаки були застосовані вночі проти України. Ігнат перерахував, що ворог використовував Х-59, Х-31П, "Онікс", Х-22, Shahed та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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