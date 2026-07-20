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Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

Марія Николишин
20 липня 2026, 19:32
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Вже завтра у більшості областей температура сягатиме +22...+27 градусів.
Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну
Чи накриє Україну спека / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи очікуються спека в Україні
  • Якою буде максимальна температура

Європу скоро може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не впливатиме. Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

"У найближчі 5 діб у нас навпаки буде зниження температури за рахунок того, що у нас поширюватиметься прохолодніша повітряна маса після проходження атмосферного фронту, що сьогодні проходить", - зазначив він.

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Синоптик підкреслив, що 20 липня у західних областях температура буде в межах +22...+27 градусів, а на півдні та сході, де атмосферного фронту ще не буде, очікується до +33 градусів.

"Надалі ми також очікуємо на певне зниження. Загалом завтра, 21 числа, у більшості областей вже буде +22...+27, на півдні та південному сході країни - до +33. Проте у західних областях до +24, там у межах +19...+24 буде - це денні максимуми", - додав Семиліт.

За його словами, далі у більшості областей вдень буде +19...+24 градуси, і лише на півдні та південному сході України - до +31 градуса.

"У другій половині тижня вдень +20...+27 по всій території України", - підсумував синоптик.

Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну
Тепловий удар / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 21 липня буде теплою. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, температура повітря вдень буде +24...+28 градусів, на сході України +29...+32 градуси.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 20 по 26 липня, буде переважно нестійкою з коливаннями температури повітря та опадами різної інтенсивності.

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Про персону: Іван Семиліт

Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

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