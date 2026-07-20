Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

Ви дізнаєтеся:
- Чи очікуються спека в Україні
- Якою буде максимальна температура
Європу скоро може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не впливатиме. Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.
"У найближчі 5 діб у нас навпаки буде зниження температури за рахунок того, що у нас поширюватиметься прохолодніша повітряна маса після проходження атмосферного фронту, що сьогодні проходить", - зазначив він.відео дня
Синоптик підкреслив, що 20 липня у західних областях температура буде в межах +22...+27 градусів, а на півдні та сході, де атмосферного фронту ще не буде, очікується до +33 градусів.
"Надалі ми також очікуємо на певне зниження. Загалом завтра, 21 числа, у більшості областей вже буде +22...+27, на півдні та південному сході країни - до +33. Проте у західних областях до +24, там у межах +19...+24 буде - це денні максимуми", - додав Семиліт.
За його словами, далі у більшості областей вдень буде +19...+24 градуси, і лише на півдні та південному сході України - до +31 градуса.
"У другій половині тижня вдень +20...+27 по всій території України", - підсумував синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 21 липня буде теплою. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, температура повітря вдень буде +24...+28 градусів, на сході України +29...+32 градуси.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 20 по 26 липня, буде переважно нестійкою з коливаннями температури повітря та опадами різної інтенсивності.
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Про персону: Іван Семиліт
Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
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