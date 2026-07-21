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Україна посилила тиск: ворог почав втрачати позиції на важливій ділянці - ЗМІ

Руслан Іваненко
21 липня 2026, 02:05
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Українські війська просунулися на півдні та змусили РФ втратити понад 40 кв. км окупованих територій.
ВСУ, Фронт, Война
Сили оборони відновили позиції на півдні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Україна могла повернути 21 кв. км території за тиждень
  • РФ втратила 43,4 кв. км на південних напрямках
  • Це найбільші втрати окупантів із вересня 2023 року

Українські війська протягом минулого тижня, ймовірно, відновили контроль щонайменше над 21 кв. км території, яку раніше займали російські війська. Про це свідчать дані проєкту DeepState, які проаналізувало видання "Агентство".

За підрахунками журналістів, за тиждень площа територій під контролем РФ скоротилася на 43,4 кв. км на півдні України. Водночас російська армія мала просування на окремих ділянках фронту: у районі Краматорська окупанти захопили близько 11,6 кв. км, біля Покровська та Костянтинівки - 9,1 кв. км, а в районі Слов’янська - ще 1,7 кв. км.

відео дня

У підсумку, з урахуванням наступальних дій обох сторін, площа територій, які контролює Росія, зменшилася приблизно на 21 кв. км. Автори дослідження зазначили, що це найбільші тижневі втрати окупованої території для російської армії з вересня 2023 року.

За даними DeepState, 14 липня Сили оборони просунулися поблизу населених пунктів Малеївка, Сичневе, Новогеоргіївка та Запорізьке на межі Дніпропетровської області. Аналітики припускають, що ці дії є продовженням українського наступу, який почався ще у травні. Тоді за один тиждень площа територій під контролем РФ скоротилася на 19,1 кв. км.

Україна посилила тиск: ворог почав втрачати позиції на важливій ділянці - ЗМІ
DeepState / Інфографіка: Главред

Військовий аналітик розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що українські контратаки на цій ділянці тривають уже кілька місяців. За його словами, вони стали можливими завдяки ударам по російській логістиці та розтягуванню флангів окупаційних військ.

"Просування могло відбутися деякий час тому, а зафіксовано його було після того, як Сили оборони надійно закріпилися", - пояснив Михайлов.

За його оцінкою, після цих дій російська армія може бути змушена перекидати підрозділи для посилення оборони флангу з основного напрямку.

Військовий оглядач Костянтин Машовець також прокоментував ситуацію. На його думку, українські дії спрямовані на створення загрози флангам і тилу російської 5-ї загальновійськової армії.

"Ці дії можуть змусити армію РФ перекинути частину сил з напрямку Гуляйполе – Оріхів на північ", - зазначив Машовець.

Водночас експерт наголосив, що подальший розвиток подій на цій ділянці фронту залишається невизначеним. За його словами, російські війська досі мають перевагу в артилерії та застосуванні керованих авіабомб, а також регулярно отримують поповнення для штурмових підрозділів.

Яка мета літнього наступу РФ - коментар експерта

Російські війська під час літньої кампанії можуть зосередити основні зусилля на Донецькому напрямку, оскільки прагнуть встановити контроль над низкою стратегічно важливих міст регіону. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

За його словами, найближчими цілями окупантів можуть стати Покровськ, Костянтинівка, а також Краматорськ і Слов’янськ.

"Гадаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно вирішити питання з Покровськом, Костянтинівкою і, звісно, Краматорськом та Слов’янськом", - зазначив Ступак.

Експерт вважає, що захоплення Покровська та Костянтинівки могло б суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій, оскільки ці міста мають важливе логістичне та стратегічне значення.

Ступак також спрогнозував, які наслідки можуть виникнути для фронту, якщо російським військам вдасться встановити контроль над цими населеними пунктами.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред писав, що на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Крім того, 18 липня військові 425-го ОШП "Скеля" зняли відео з нагоди зачистки Будинку культури у Костянтинівці з українським прапором. Вже наступного дня у мережі з'явилися кадри, де росіяни нібито взяли в полон двох українських бійців з відео в тій же будівлі.

Нагадаємо, що у Константинівці Донецької області перебувають до 145 російських військовослужбовців. Українські захисники продовжують проводити в місті контрдиверсійні заходи та знищувати сили противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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