Варто переїжджати в села: українців попередили про найважчу зиму

Керівник фонду "Повернись живим" пояснив, чому взимку зросте загроза від російської балістики та реактивних дронів.

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Українців чекає важка зима / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Зима 2026-2027 може стати найгіршою для українців

Україна досі не може протистояти балістиці РФ

Людям варто вже зараз вирішити, де бути взимку

Зима 2026-2027 років може виявитися найважчою для України за весь час повномасштабної війни: країна досі не спроможна повноцінно відбивати російські балістичні удари, а ворог нарощує запаси реактивних дронів. Про це заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю проєкту "Дивись".

"Хоч ми так кожен рік кажемо, але ця зима може бути найгіршою", - зазначив він. відео дня

Найважчою досі була зима 2025-2026 років

Чмут порівняв нинішні прогнози з досвідом минулого опалювального сезону, який, за його словами, трималися на межі катастрофи через окремі влучання по енергооб'єктах.

"Все могло розсипатися буквально одним ударом, однією ракетою, одним влучанням. Бог за нас, тому обійшлося", - підкреслив він.

За його словами, мільйони українців тоді пережили тяжкі місяці без світла, води та опалення.

Чому країна не встигне підготуватися

Керівник фонду також пояснив, які системні проблеми заважають Україні підготуватися до опалювального сезону належним чином.

"З перезавантаженням системи Міноборони, з цим конфліктом зі Збройними силами, з фокусом уваги не на війну, а на політику, ми не підготуємося належним чином. Ми все ще не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичують реактивні дрони, проти яких "дронопад" не працює. Очевидно, енергетика не будується, не захищається, не відновлюється за пів року чи за рік, це довгий процес", - сказав Чмут.

Керівник фонду "Повернись живим" закликав українців визначитися з місцем перебування вже зараз, у липні. Він припустив, що частині мешканців великих міст варто розглянути переїзд до села, райцентру або й за кордон.

Чи можливі відключення світла влітку

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв говорив, що влітку українці можуть зіткнутися з плановими відключеннями електроенергії тривалістю до 5 годин на добу.

За його словами, ситуація вже стала незворотною, а через спеку мережі не витримують навантаження.

"Найскладніша ситуація складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет. При цьому атаки дронами тривають практично безперервно.

Також останніми днями російська армія завдає по Одесі комбінованих ударів - одночасно з літаків і з тимчасово окупованого Криму, намагаючись пошкодити портову інфраструктуру, судноплавство та цивільні судна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Росія у липні атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виробляє впродовж місяця. Також ворог з 1 липня використав до 2/3 від запланованого річного виробтництва протикорабельних ракет "Циркон". Вони вважають, що РФ почала скорочувати свої арсенали через те, що Україна має труднощі зі збиттям балістики.

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Про персону: Тарас Чмут Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020). Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

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