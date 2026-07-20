Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

Сирський попросив вибачення у Федорова і попередив про ризики політизації війни.

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Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Олександр Сирський/Telegram

Ключові тези:

Сирський вперше публічно прокоментував чутки про конфлікт з Федоровим

Головнокомандувач розмежував повноваження Генштабу і Міноборони

Лише 2000 військових підписали нові контракти з мільйона в армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше за останній час на фоні чуток про можливу відставку публічно прокоментував конфлікт із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, відповів на звинувачення щодо роботи Генерального штабу та пояснив свою позицію з низки найбільш резонансних питань. Він також звернувся особисто до ексміністра, попросивши вибачення. Відповідні заяви головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив у статті для Мілітарного.

Він пояснив, що вирішив порушити мовчання через численні дискусії навколо військового керівництва, які, за його словами, почали формувати хибне уявлення про події всередині армії.

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"Скажу чесно: мені нецікава медійна робота. Я не будую імідж і не маю політичних амбіцій. Я займаюся війною. 24/7. Саме тому я рідко даю інтерв’ю і майже ніколи не пишу колонок. Але останніми днями моє мовчання почали трактувати як згоду. Навколо армії і Генерального штабу виросла ціла міфологія про конфлікти й саботаж. Тому один раз я скажу все сам", - зазначив Сирський.

Сирський звернувся до Федорова

Окремий блок своєї колонки головнокомандувач присвятив взаєминам із колишнім очільником Міноборони Михайлом Федоровим. Він наголосив, що не вважає їхню взаємодію особистим протистоянням, а різні позиції між двома державними інституціями назвав природними під час війни.

"Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", - сказав Сирський.

Він також закликав не перетворювати суспільну дискусію на боротьбу між окремими персоналіями та наголосив, що це лише грає на руку противнику.

"Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон - найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу", - наголосив головнокомандувач.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Хто відповідає за війну, а хто - за забезпечення армії

У колонці Сирський окремо пояснив розподіл повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом. За його словами, цивільне відомство відповідає за закупівлі, політику та забезпечення війська, тоді як планування бойових дій покладене на військове командування.

Він також відповів на закиди щодо нібито відсутності стратегії.

"Стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті - за законом моя відповідальність перед Верховним Головнокомандувачем. Коли мені закидають "відсутність стратегії", нагадаю просту річ: стратегія війни - не публічний документ і не пост у соцмережах. Той, хто вимагає від Головкома "презентувати стратегію" публічно, вимагає презентувати її ворогу", - заявив Сирський.

Він також відкинув звинувачення в ручному управлінні військами, зазначивши, що армія працює за встановленою системою штабів, наказів і відповідальності командирів.

Що Сирський сказав про дрони

Ще однією темою стали звинувачення в тому, що військове командування нібито недостатньо підтримує розвиток безпілотних систем.

Головнокомандувач заявив, що саме він ініціював створення окремого роду військ - Сил безпілотних систем, а також особисто запропонував кандидатуру Роберта "Мадяра" Бровді на посаду їхнього командувача.

"Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру "Мадяра". Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії", - підкреслив Сирський.

Водночас він наголосив, що сучасна війна не може будуватися виключно навколо безпілотників.

"Дрони сьогодні дають велику частку уражень. Це факт. Але щоб підготувати поле бою для ефективної роботи дронів, потрібні артилерія, міномети, інженерні засоби, ППО, радіоелектронна боротьба і ще десятки номенклатур. Ми не можемо за два місяці перевести мільйонну армію "на дрони". Будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми", - зазначив він.

Про кадрову політику та призначення командирів

Окремо Сирський відповів на закиди, що просуває лише наближених до себе військових.

Він навів приклади офіцерів, які, за його словами, отримали підвищення завдяки результатам служби, а не особистій лояльності.

"Кажуть, що я просуваю "лише лояльних". Подивіться на факти. "Мадяр". Апостол. Гнатов. Андрій Білецький. "Редіс". "Верес". "Ахілес". Євген Карась. Цей список можна продовжувати. Багато з цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій - результат", - заявив Сирський.

Він додав, що складність процедур переведення військовослужбовців визначається чинними нормативними документами, а будь-яке їхнє спрощення підтримуватиме лише за умови збереження керованості війська.

Про нові контракти, мобілізацію та зарплати військових

Головнокомандувач також торкнувся адміністративних питань, які останнім часом стали предметом активних дискусій.

За його словами, нові контракти, які презентували понад місяць тому, поки що не дали очікуваного ефекту.

"Станом на сьогодні їх підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Водночас я отримав велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші. Презентації не мають перетворюватися на саморепрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура", - сказав Сирський.

Він зазначив, що військове командування готове до змін у сфері мобілізації, однак законодавчі та адміністративні рішення належать до компетенції Міністерства оборони.

"Те саме стосується реформи мобілізації - завдання, яке поставив Президент. Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа - законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна", - вказав він.

Окремо Сирський висловився щодо фінансування грошового забезпечення військових.

"Пан міністр сам публічно сказав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів. Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат. Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей", - наголосив головнокомандувач.

Наприкінці колонки Сирський підкреслив, що не веде боротьби з Міністерством оборони, а головним противником для нього залишається Росія.

"Я не воюю з Міністерством. Я воюю з Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв Міністерству: ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава. Моя робота - війна. Стратегія, фронт, люди. Цим я займаюся і займатимусь далі. Україна більша за будь-чиї імена", - підсумував Сирський.

Чи може Федоров зберегти посаду

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок висловив думку, що Михайло Федоров може як повернутися на посаду міністра цифрової трансформації, так і залишитися на посаді міністра оборони.

За словами експерта, до призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра Федорова розглядали серед основних претендентів на цю посаду. Серед можливих кандидатів також називали Олександра Кубракова та інших політиків.

Водночас Клочок зазначив, що не береться прогнозувати подальшу політичну долю Федорова, однак вважає очевидним, що його позиції зазнають певного тиску. На думку експерта, Федоров прагне зберегти свою посаду та продовжити політичну кар’єру, якій, попри молодий вік, уже вдалося досягти значних успіхів.

"Ми добре пам’ятаємо, що Федоров з’явився у команді Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Він відповідав за цифровізацію процесів, платформи, Facebook, Instagram тощо. У них це все класно виходило", - підкреслив він.

Кадрові зміни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народні депутати ініціювали запит до президента щодо можливого звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Для направлення документа потрібна підтримка щонайменше 226 народних обранців.

Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач Сирський. Нагороду йому вручили 24 травня 2024 року, він опублікував фото порваного посвідчення відзнаки.

Офіс президента та уряд обговорювали можливі кандидатури на посаду головнокомандувача Збройних Сил України. ЗМІ назвали кандидатів на посаду головкома, загальний перелік претендентів налічував одинадцять імен, а обговорення могло відбутися на засіданні Ставки о 16:30 20 липня.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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