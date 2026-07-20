Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

Юрій Берендій
20 липня 2026, 18:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Внаслідок обстрілу спалахнула техніка та пошкоджено газову магістраль, ліквідація наслідків триває.

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки
Атака на Одещину - пошкоджено газову магістраль і техніку, є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Ключові тези:

  • Ворог вдарив по цивільному підприємству на Одещині
  • Загинули троє людей, постраждали шестеро
  • Двох госпіталізованих оцінюють як важких і середньої тяжкості

Вдень, 20 липня, російські окупаційні війська атакували одне із цивільних підприємств на Одещині. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по цивільному підприємству на Одещині зросла з чотирьох до шести осіб, ще троє людей загинули. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

відео дня

"До 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство. На жаль, ще троє - загинули", - написав Кіпер.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російського обстрілу загорілася техніка, а також було пошкоджено газову магістраль.

Він повідомив, що на місці події працюють усі профільні та екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків удару.

Кіпер також зазначив, що двох постраждалих госпіталізували. Один із них перебуває у важкому стані, інший - у стані середньої тяжкості. За його словами, лікарі надають обом пацієнтам необхідну медичну допомогу.

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував про удар КАБами по житловому кварталу в Запоріжжі. Він повідомив про пошкодження п'ятиповерхового будинку. Внаслідок атаки дві людини загинули, є поранені.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ракетний удар по Одесі. Він додав, що на місці атаки пошкоджено міську інфраструктуру і інформацію про постраждалих уточнюють.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про застосування керованих авіабомб проти Павлограда. Він констатував, що ворог вперше застосував КАБи по Павлограду. За наявними даними внаслідок атаки загинули двоє людей, щонайменше 15 отримали поранення і пошкоджено багатоквартирний будинок.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Одеса Одеська область новини Одеси ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

19:58Україна
Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

19:32Синоптик
Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

18:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Старовинне українське слово "очкур": що воно насправді означає

Старовинне українське слово "очкур": що воно насправді означає

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих ламати голову

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих ламати голову

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Останні новини

20:27

Яку максимальну швидкість витримують шини: відповідь здивує багатьох водіїв

19:58

Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

19:32

Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

19:31

"Виконуючий обов'язки" — це калька: як правильно писати за правописом

19:30

Сєяр Куршутов виграв у Верховному Суді проти народного депутата Олени Шуляк

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — ГардусРосія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус
19:15

Змушували копати собі могилу: знахідка на горищі змінила історію цілого села під КиєвомВідео

19:10

"Ескалація терору через безсилля": Коваленко про причини ударів по Києву та ОдесіПогляд

18:53

Від русизму "дворнік" пора відмовлятися: як правильно назвати професію українською

18:48

Шкірка сама зісковзне із зубчиків часнику за секунди: чим потрібно їх залитиВідео

Реклама
18:44

Офіційні смартфони відвойовують покупців у "чорного" ринку новини компанії

18:39

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

18:38

Чи варто косити бадилля картоплі перед викопуванням: плюси та мінуси

18:14

Чому Росія почала масовано бити по Одесі - Ігнат назвав справжню причину

18:01

Федорову пропонували нову посаду, але він відмовився: ЗМІ розкрили деталі

17:58

Помітно схудла Пугачова вразила публіку своєю появою — деталі

17:48

В Грузії чоловік ударив туристку нібито через "російську мову": деталі скандалу

17:43

Газон для "ледачих": названо сорти трави, які не потребують постійного косіння

17:38

Хто розбагатіє 21 липня — шість знаків, до яких прийдуть великі гроші

17:38

Проїзд у Київській електричці подорожчає: "УЗ" назвала нові тарифи

17:36

Як змусити огірки плодоносити вже за кілька днів: городник розкрив секретВідео

Реклама
17:11

Позбутися від липких слідів скотчу можна всього за 5 секунд: простий народний засіб

17:11

Дата народження підкаже ідеальний пляж для відпочинку: що кажуть нумерологи

17:01

Чи заборонять українським чоловікам в’їжджати до Польщі: відповідь Варшави

16:45

Що носити замість джинсів у спеку: 3 варіанти модних штанів на літо

16:45

Огірки в бутлях без стерилізації: ідеальна заготовка без зайвих клопотів

16:35

Як розмножити троянду влітку: садівниця показала просту техніку із живцямиВідео

16:23

Відставка Сирського: ЗМІ з'ясували, кого розглядають на посаду головкома ЗСУ

16:18

Ілюзія затишшя: РФ не скоротила атаки дронами, а змінила тактику – Ігнат

16:07

Долар та євро різко подорожчали: новий курс валют на 21 липня

15:59

Яким буде залишок літа - підкажуть бджоли: прикмети та звичаї 21 липня

15:57

Дощі з грозами насуваються на Україну: коли очікується небезпечна погода

15:49

"Король Півночі" очолив уряд Британії: що Енді Бернем казав про Україну та Путіна

15:49

Трирічний брат футболіста Ямаля став зіркою фіналу ЧС-2026 — що він зробивВідео

15:35

Молода кукурудза вийде м’якою і соковитою: шеф поділився секретом приготування

15:29

Не росте кавун після цвітіння: головні помилки в догляді за баштаном

15:20

"Інша людина": Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг

15:03

Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

14:42

До "зливів" інформації з НАБУ та САП безпосередньо причетне їхнє керівництво – експрокурор САП

14:17

Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

14:16

"Зібрала речі і пішла": Гвоздьова розкрила, чому кинула чоловіка через 5 років роману

Реклама
14:07

Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

14:01

Помідори не псуватимуться до двох тижнів: потрібні два прості інгредієнтиВідео

13:16

Кремль прискорює заселення окупованих територій росіянами: ГУР розкрило деталі

13:15

"Таке пробачати не можна": дочка Зіброва розірвала заручини з бізнесменом

12:55

Новий канал та Київстар ТБ Originals анонсували загадковий проєкт Phoenix AI

12:48

Коли таксист стає напарником опера: скоро на 2+2 відбудеться прем'єра детективно-комедійного серіалу "Таксі для опера"

12:47

Як простерилізувати банки за 15 секунд: швидкий лайфхак з оцтом

12:44

РФ вперше дістала КАБом до Павлограду: є загиблі та поранені, серед них дітиФото

12:17

"Краса": співвласник Fire Point показав запуск нової української ракетиВідео

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 21 липня: Півням - відкритість, Кроликам - непорозуміння

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти