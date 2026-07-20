Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

Внаслідок обстрілу спалахнула техніка та пошкоджено газову магістраль, ліквідація наслідків триває.

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Атака на Одещину - пошкоджено газову магістраль і техніку, є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Ключові тези:

Ворог вдарив по цивільному підприємству на Одещині

Загинули троє людей, постраждали шестеро

Двох госпіталізованих оцінюють як важких і середньої тяжкості

Вдень, 20 липня, російські окупаційні війська атакували одне із цивільних підприємств на Одещині. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по цивільному підприємству на Одещині зросла з чотирьох до шести осіб, ще троє людей загинули. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"До 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство. На жаль, ще троє - загинули", - написав Кіпер.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російського обстрілу загорілася техніка, а також було пошкоджено газову магістраль.

Він повідомив, що на місці події працюють усі профільні та екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків удару.

Кіпер також зазначив, що двох постраждалих госпіталізували. Один із них перебуває у важкому стані, інший - у стані середньої тяжкості. За його словами, лікарі надають обом пацієнтам необхідну медичну допомогу.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував про удар КАБами по житловому кварталу в Запоріжжі. Він повідомив про пошкодження п'ятиповерхового будинку. Внаслідок атаки дві людини загинули, є поранені.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ракетний удар по Одесі. Він додав, що на місці атаки пошкоджено міську інфраструктуру і інформацію про постраждалих уточнюють.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про застосування керованих авіабомб проти Павлограда. Він констатував, що ворог вперше застосував КАБи по Павлограду. За наявними даними внаслідок атаки загинули двоє людей, щонайменше 15 отримали поранення і пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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