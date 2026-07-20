Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні ростуть ціни на пальне: скільки триватиме нова хвиля подорожчання

Марія Николишин
20 липня 2026, 22:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Оптові ціни вже сформували нову хвилю подорожчання пального і зупинятися вона поки не збирається.
В Україні ростуть ціни на пальне: скільки триватиме нова хвиля подорожчання
Подорожчання бензину та дизеля в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Подорожчання пального в Україні тільки почалося
  • Криза на Близькому Сході тисне на вартість нафти
  • Запаси нафтопродуктів у світі виснажені

В Україні почали масово підвищуватися ціни на пальне, але це лише перший етап – бензин та дизель дорожчатимуть й надалі. Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він звернув увагу на розрив у часі між стартом зростання цін на світовому ринку та реакцією українських заправок.

відео дня

"Світовий ринок почав зростання 7 липня, а на колонках плюсувати почало за два тижні. Це до розмови про те, що дорожчає швидко і де ж запаси. Ось вони – тримали ціни два тижні", - зазначив Куюн.

Причини подорожчання пального

За його словами, ключову роль відіграло чергове загострення довкола Ормузької протоки та стрімке зростання нафтових котирувань.

Другою причиною аналітик називає дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку: постачання нафти на європейські НПЗ скоротилося, Росія призупинила експорт дизпального і водночас почала активно скуповувати бензин на світовому ринку.

"Ситуація нагадує березень, коли українські компанії зіштовхнулися з проблемами у закупівлі дизелю. В румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали", - підкреслив аналітик.

Крім того, додатковий тиск на ринок створює перехід на бензин Е10.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на пальне далі

Виходячи з поточних оптових цін, аналітик прогнозує подальше підвищення роздрібних цін на пальне.

"Попереду нас чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л (наразі 79) та мінімум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сьогодні на ранок). Можливі якісь корективи по ходу справи через подальші коливання зовнішнього ринку, але скоріш за все лише у бік збільшення", - попереджає Куюн.

Він наголосив, що ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися.

В Україні ростуть ціни на пальне: скільки триватиме нова хвиля подорожчання
Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути нові ціни на пальне

Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін говорив, що ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть зрости на 10-12 гривень за літр уже з понеділка, а вартість палива здатна сягнути майже 90 гривень.

За його словами, причиною нового витка подорожчання є загострення ситуації на Близькому Сході та сезонне зростання попиту на паливо.

"Якщо завтра "Укрнафта" подорожчає на 1 гривню, то через 15 хвилин всі АЗС на гривню подорожчають. Просто будуть дивитися на державного гравця", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, у найближчі тижні вартість палива на українських автозаправних станціях, ймовірно, почне поступово зростати. Ціни можуть зрости щонайменше на 5 гривень за літр.

Дмитро Льоушкін раніше заявляв, що активне здорожчання пального почнеться після 19 липня, а вартість бензину та дизеля може зрости на 3 гривні.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зростання курсу іноземних валют може призвести не лише до подорожчання імпортних товарів, але й пального.

Читайте також:

Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
АЗС бензин дизель ціна бензина Сергій Куюн
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворожий "приліт" по житловій зоні: Росія вдарила по Сумах, що відомо

Ворожий "приліт" по житловій зоні: Росія вдарила по Сумах, що відомо

22:31Війна
Уряд погодив призначення нового міністра оборони - що відомо

Уряд погодив призначення нового міністра оборони - що відомо

21:46Політика
Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

19:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Старовинне українське слово "очкур": що воно насправді означає

Старовинне українське слово "очкур": що воно насправді означає

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Останні новини

22:40

"Без труда не витягнеш рибку із пруда" — красиві українські замінники

22:31

Ворожий "приліт" по житловій зоні: Росія вдарила по Сумах, що відомо

22:15

В Україні ростуть ціни на пальне: скільки триватиме нова хвиля подорожчання

22:08

Обереги для дому: які народні талісмани захищають оселю та притягують достаток

21:46

Уряд погодив призначення нового міністра оборони - що відомо

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — ГардусРосія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус
21:45

Слимаки їх просто ненавидять: які квіти захистять ділянку від ненажерливих шкідників

21:44

Шість країн ЄС вимагають пом’якшити новий пакет санкцій проти РФ: думка НевзлінаПогляд

21:25

Варто переїжджати в села: українців попередили про найважчу зимуВідео

21:12

Чому огірки ростуть "гачком": головні помилки в догляді та як врятувати врожай

Реклама
20:56

Путін поспішає до певної дати: розкрито, чому Росія різко посилила удари по Україні

20:49

Мариновані огірки з морквою та цибулею: рецепт зі стерилізацією 5 хвилин

20:27

Яку максимальну швидкість витримують шини: відповідь здивує багатьох водіївВідео

19:58

Сирський на тлі чуток про відставку звернувся до Федорова та зробив заяву про своє майбутнє

19:32

Нова хвиля екстремальної спеки: синоптик сказав, чи накриє вона Україну

19:31

"Виконуючий обов'язки" — це калька: як правильно писати за правописом

19:30

Сєяр Куршутов виграв у Верховному Суді проти народного депутата Олени Шуляк

19:15

Змушували копати собі могилу: знахідка на горищі змінила історію цілого села під КиєвомВідео

19:10

"Ескалація терору через безсилля": Коваленко про причини ударів по Києву та ОдесіПогляд

18:53

Від русизму "дворнік" пора відмовлятися: як правильно назвати професію українською

18:48

Шкірка сама зісковзне із зубчиків часнику за секунди: чим потрібно їх залитиВідео

Реклама
18:44

Офіційні смартфони відвойовують покупців у "чорного" ринку новини компанії

18:39

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила по Одещині, що стало ціллю атаки

18:38

Чи варто косити бадилля картоплі перед викопуванням: плюси та мінуси

18:14

Чому Росія почала масовано бити по Одесі - Ігнат назвав справжню причину

18:01

Федорову пропонували нову посаду, але він відмовився: ЗМІ розкрили деталі

17:58

Помітно схудла Пугачова вразила публіку своєю появою — деталі

17:48

В Грузії чоловік ударив туристку нібито через "російську мову": деталі скандалу

17:43

Газон для "ледачих": названо сорти трави, які не потребують постійного косіння

17:38

Хто розбагатіє 21 липня — шість знаків, до яких прийдуть великі гроші

17:38

Проїзд у Київській електричці подорожчає: "УЗ" назвала нові тарифи

17:36

Як змусити огірки плодоносити вже за кілька днів: городник розкрив секретВідео

17:11

Позбутися від липких слідів скотчу можна всього за 5 секунд: простий народний засіб

17:11

Дата народження підкаже ідеальний пляж для відпочинку: що кажуть нумерологи

17:01

Чи заборонять українським чоловікам в’їжджати до Польщі: відповідь Варшави

16:45

Що носити замість джинсів у спеку: 3 варіанти модних штанів на літо

16:45

Огірки в бутлях без стерилізації: ідеальна заготовка без зайвих клопотів

16:35

Як розмножити троянду влітку: садівниця показала просту техніку із живцямиВідео

16:23

Відставка Сирського: ЗМІ з'ясували, кого розглядають на посаду головкома ЗСУ

16:18

Ілюзія затишшя: РФ не скоротила атаки дронами, а змінила тактику – Ігнат

16:07

Долар та євро різко подорожчали: новий курс валют на 21 липня

Реклама
15:59

Яким буде залишок літа - підкажуть бджоли: прикмети та звичаї 21 липня

15:57

Дощі з грозами насуваються на Україну: коли очікується небезпечна погода

15:49

"Король Півночі" очолив уряд Британії: що Енді Бернем казав про Україну та Путіна

15:49

Трирічний брат футболіста Ямаля став зіркою фіналу ЧС-2026 — що він зробивВідео

15:35

Молода кукурудза вийде м’якою і соковитою: шеф поділився секретом приготування

15:29

Не росте кавун після цвітіння: головні помилки в догляді за баштаном

15:20

"Інша людина": Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг

15:03

Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

14:42

До "зливів" інформації з НАБУ та САП безпосередньо причетне їхнє керівництво – експрокурор САП

14:17

Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти