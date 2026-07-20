В Україні ростуть ціни на пальне: скільки триватиме нова хвиля подорожчання

Головне із заяви експерта:
- Подорожчання пального в Україні тільки почалося
- Криза на Близькому Сході тисне на вартість нафти
- Запаси нафтопродуктів у світі виснажені
В Україні почали масово підвищуватися ціни на пальне, але це лише перший етап – бензин та дизель дорожчатимуть й надалі. Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
Він звернув увагу на розрив у часі між стартом зростання цін на світовому ринку та реакцією українських заправок.
"Світовий ринок почав зростання 7 липня, а на колонках плюсувати почало за два тижні. Це до розмови про те, що дорожчає швидко і де ж запаси. Ось вони – тримали ціни два тижні", - зазначив Куюн.
Причини подорожчання пального
За його словами, ключову роль відіграло чергове загострення довкола Ормузької протоки та стрімке зростання нафтових котирувань.
Другою причиною аналітик називає дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку: постачання нафти на європейські НПЗ скоротилося, Росія призупинила експорт дизпального і водночас почала активно скуповувати бензин на світовому ринку.
"Ситуація нагадує березень, коли українські компанії зіштовхнулися з проблемами у закупівлі дизелю. В румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали", - підкреслив аналітик.
Крім того, додатковий тиск на ринок створює перехід на бензин Е10.
Що буде з цінами на пальне далі
Виходячи з поточних оптових цін, аналітик прогнозує подальше підвищення роздрібних цін на пальне.
"Попереду нас чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л (наразі 79) та мінімум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сьогодні на ранок). Можливі якісь корективи по ходу справи через подальші коливання зовнішнього ринку, але скоріш за все лише у бік збільшення", - попереджає Куюн.
Він наголосив, що ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися.
Якими можуть бути нові ціни на пальне
Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін говорив, що ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть зрости на 10-12 гривень за літр уже з понеділка, а вартість палива здатна сягнути майже 90 гривень.
За його словами, причиною нового витка подорожчання є загострення ситуації на Близькому Сході та сезонне зростання попиту на паливо.
"Якщо завтра "Укрнафта" подорожчає на 1 гривню, то через 15 хвилин всі АЗС на гривню подорожчають. Просто будуть дивитися на державного гравця", - підкреслив він.
Ціни на пальне - останні новини
Як повідомляв Главред, у найближчі тижні вартість палива на українських автозаправних станціях, ймовірно, почне поступово зростати. Ціни можуть зрости щонайменше на 5 гривень за літр.
Дмитро Льоушкін раніше заявляв, що активне здорожчання пального почнеться після 19 липня, а вартість бензину та дизеля може зрости на 3 гривні.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зростання курсу іноземних валют може призвести не лише до подорожчання імпортних товарів, але й пального.
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Про персону: Сергій Куюн
Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.
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